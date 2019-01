Lila Downs está sumamente orgullosa de sus raíces indígenas

Lila Downs, la sensual y talentosa intérprete ha sabido utilizar la música como medio para el dedo en el renglón en temas como la violencia de género, como en el reciente concierto “Voces de Mujeres” en la Ciudad de México apenas en diciembre del 2018.

En charla exclusiva con Grupo Editorial La Verdad, la intérprete nativa de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, habló precisamente de lo importante que es para ella no solo manifestar su orgullo por la sangre indígena que corre por sus venas, sino también manifestarlo a través de su propuesta artística.

Sus mayores éxitos incluyen temas como "La sandunga", "Canción mixteca", "El venadito" y "La llorona".

¿Lila para ti la base de todo está en la familia?

Es verdad, tan es así que esto que nosotros en zapoteco llamamos la Guelaguetza significa dar y recibir. Hay una época en el año cuando se celebra la feria de la Guelaguetza, vienen todas las comunidades, los pueblos, a ser representados aquí, pero al mismo tiempo todo el año pues hay obligaciones con la familia.

¿Te enorgulleces de tus orígenes indígenas?

Por supuesto, vengo de una comunidad rural, tengo familia allá indígena que a veces me invita a apadrinar, a entrarle pues, al tequio, que es la costumbre en nuestras comunidades. Me inspiran las mujeres zapotecas porque son mujeres muy fuertes, dadivosas, no son envidiosas, son mujeres que abren su corazón a todos y con orgullo nos miran que portamos sus prendas y les encanta.

Lila se ha inspirado en cantantes legendarias de música ranchera como Lucha Reyes, Lola Beltrán y Flor Silvestre.

¿Por eso en tu canto hay referencias a tus raíces?

Pues mira, sigo nadando contra la corriente y sigo componiendo canciones que veneran a mi gente, que veneran a las mujeres que muelen el chile y el chocolate para el mole, que hacen tortillas, que el maíz es sagrado para nosotros y pues no me cansaré de cantarlo, pero creo que debemos de unirnos más los que estamos de este lado de la cultura.

¿Qué le dirías a tus seguidores de Yucatán?

Que hay que seguir luchando, siempre hay causas difíciles por las que vale la pena cantar, y si no se pueden unos por alguna situación política del momento, pues se podrán otros. Así veo yo el asunto y ahí vamos a seguir dando guerra al menos mientras el cuerpo aguante (risas).

La talentosa artista finalizó enviando un saludo muy especial: “Les mando mi cariño desde mi corazón, un abrazo muy cariñoso, ojalá tengamos muy pronto la oportunidad de saludarlos y de cantarles en viva voz allá en Mérida. Reciban un saludo muy afectuoso de su hermanita mixteca Lila Downs.”

Ricardo D. Pat