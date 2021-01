¿Lil Wayne y Denise Bidot terminaron nuevamente? Ya no se siguen en Instagram

Lil Wayne y Denise Bidot han desatado una nueva ronda de especulaciones sobre una posible ruptura amorosa, después de que se dejaron de seguir en Instagram una vez más, lo que los fanáticos notaron el 5 de enero.

Ahora, tanto Lil Wayne como Denise Bidot solo están siguiendo una cuenta cada uno: Wayne está siguiendo al crítico de moda de siete años Taylen Biggs, mientras que Denise es siguiendo una cuenta más pequeña.

Así luce ahora el Instagram de Lil Wayne

Así luce el Instagram de Denise Bolt tras supuesta ruptura con el rapero

Denise Bolt agregó más combustible a los rumores de ruptura al compartir un mensaje críptico en su historia de Instagram, que volvió a publicar desde una cuenta de citas llamada @ happy.girl33.

"Bastante decepcionante cuando defiendes a alguien en todo y resulta ser tan poca cosa como todos decían", decía el misterioso mensaje en el Instagram de Denise. Además, la modelo incluso borró sus fotos navideñas con el rapero de "A Milli".

La ruptura pasada de Lil Wayne y Denise

Esta actividad en Instagram está ocurriendo dos meses después de la ronda original de rumores de ruptura entre los dos, que sucedió poco después de que Lil Wayne se reuniera y respaldara públicamente a Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre de 2020, lo que generó mucha controversia y protesta.

Lil Wayne y Denise Bolt dejaron de seguirse en Instagram pocos días después, y la joven tuiteó el 3 de noviembre: "Wow ... este año ya puede terminarse".

Al día siguiente, Lil Wayne compartió su propio tweet críptico: "Soy un amante, no un encendedor [porque] se agotan. Soy un fuego eterno y un amor ardiente, o me voy con un bronceado, una quemadura de tercer grado, o me quedo y muero enamorado. Estás sudando. Atentamente, el bombero”.

Sin embargo, el 30 de noviembre, Denise Bolt reveló que todavía eran pareja y que pasaban el "fin de semana de Acción de Gracias" juntos. La joven publicó fotos en Instagram de su fin de semana festivo, que tituló: “El fin de semana de Acción de Gracias fue perfecto. Agradecido todos los días".

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, Lil Wayne y Denise comenzaron a salir a principios de 2020, en medio de la pandemia.

Te puede interesar: ¿Lil Wayne recuperó a su novia después de la derrota de Trump?

¿Crees que Lil Wayne y Denise Bolt hayan terminado definitivamente su relación? Dinos en los comentarios tus teorías.

