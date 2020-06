Lil Wayne revela experiencias con la policía incluyendo cuando uno salvó su vida

Lil Wayne habló sobre varios encuentros diferentes que tuvo con la policía durante el último episodio de Young Money Radio de Apple Music, explicando sus sentimientos sobre la policía a la luz de la muerte de George Floyd y las protestas a nivel nacional contra el racismo y la brutalidad policial que han seguido.

Lil Wayne habla sobre el policía blanco que salvo su vida

"Mi vida se salvó cuando era joven", recordó Lil Wayne a los oyentes en su programa. "Tenía 12 años o algo así, creo. Me pegué un tiro. Fui salvado por un policía blanco, tío Bob. Así que tienes que entender, tienes que entender la forma en que veo a la policía, punto. Me salvó un blanco policía".

Lil Wayne dijo: "Había un grupo de policías negros que pasaron sobre mí cuando me vieron en esa puerta, tirado en el suelo con ese agujero en mi pecho. Él se negó a hacerlo. Esos policías negros pasaron sobre mí y corrieron a través de la casa, diciendo: 'Encontramos el arma, encontramos esto, encontramos eso'. Él dijo: "Encontré a este bebé en este piso. Necesito ir al hospital". No esperó una ambulancia. Tomó su automóvil. Hizo que alguien lo condujera y se aseguró de que yo viviera".

Los fanáticos podrían recordar a Lil Wayne hablando sobre su experiencia con el ex oficial "Tío Bob" [Robert Hoobler] en el pasado, particularmente en su discurso en los Premios BET Hip-Hop 2018, cuando continuó la historia: "Me llevó al hospital él mismo. Se negó a esperar, pateó las puertas. Dijo: "Haz lo que tengas que hacer y te aseguras de que este niño viva"... No solo se negó a sentarse, no solo [no] me dio a los médicos y se fue, se negó a irse, se quedó y se aseguró de que lo lograra".

Lil Wayne también recuerda a policías racistas

"Soy de Nueva Orleans, 17th y High Grove. Tenemos una cosa llamada Jump Out Boys, en la parte alta de Nueva Orleans. Esa es la policía", explicó en Young Money Radio. "Te detienen, ya tienen la puerta rota, ya tienen la puerta. Es por eso que los llamamos Jump Out Boys, porque podrías pensar que es solo un auto de policía conduciendo por la cuadra - no, están a punto de detenerse , boom. Parece que alguna vez has visto un coche de payasos, cuando un payaso se detiene en un automóvil pequeño y 30 de ellos salen del automóvil, como 30 payasos. Así es como, un automóvil de policía pequeño se detiene, pero tienen las dos puertas rotas en ambos lados. Bop, tan pronto como se detienen, bop, saltan. Muchos de ellos saltan, y no vienen corriendo hacia ti para preguntarte cómo te llamas y cómo estás. y cómo está tu día. No, no van a buscarte por eso. No tienen la puerta rota por nada. No están conduciendo a una guerra o nada, solo están conduciendo al vecindario. Por qué sus puertas necesitan ser resquebrajadas, no estoy seguro. Eso es lo que crecimos pasando, cosas así".

Lil Wayne relata las acciones de los llamados policías Jump Out Boys

Sin embargo, Lil Wayne compartió una experiencia más reciente con el racismo y cómo los policías manejaron la situación.

"Hace un par de días estoy en mi avión, en un avión privado, gracias a Dios", dijo el rapero. "Gasté mucho por eso, y trabajo duro por lo que puedo gastar en eso. Ahora tenía un piloto, [y] pago a mis pilotos, obviamente, es un avión privado. Así que tuve una situación en mi avión. Piloto resulta ser caucásico. Subo para hablar con él. Él me dice: "Sal del pasillo y vuelve a tu asiento". Debe haber pensado que estaba volando United Airlines o algo así, debe haber olvidado que ese era mi avión. Debe haberlo olvidado. Creo que lo que sucedió es que olvidó, olvidó lo que estaba sucediendo. ¿Sabes qué sucedió? Él tenía policías esperándome cuando aterrizamos, esperando por mi trasero. Gracias a Dios la policía, no olvidaron lo que estaba pasando y me dejaron ir a casa".

"Entonces, antes de que quieras especular sobre algo, comprende que yo también paso por situaciones, y todos tenemos nuestras situaciones, así que no juzgues a nadie sin razón, por cómo o lo que sea, no juzgues". Sí. Sí. Ayuda de cualquier forma que quieras, de cualquier manera que puedas", dijo Lil Wayne.