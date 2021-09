Lil Uzi Vert se incrustó un diamante en la frente y lo pierde en pleno concierto

Lil Uzi Vert se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al revelarse que por unos segundos perdió el millonario diamante rosa que se incrustó de manera quirúrgica en la frente durante su presentación en el festival Rolling Loud celebrado en julio pasado desde Florida, Estados Unidos.

De acuerdo a declaraciones ofrecidas al portal TMZ, el rapero estaba cantando sobre el escenario y con la euforia al máximo decidió aventarse sobre el público presente. Sin embargo, él no se esperaba que uno de sus fanáticos le arrancaran el diamante rosa que se implantó a principios de año.

Para fortuna del intérprete de ‘Do What I Want’, él logró recuperar la joya y no sufrió complicación alguna en su rostro. Eso sí, durante la entrevista se pudo observar que está usando un piercing menos llamativo, lo cual indicaría que no quiere volver a vivir un incidente de este tipo.

¿Cuánto cuesta el diamante?

Tras el incidente, el rapero decidió poner un piercing menos llamativo.

Hace unos meses se dio a conocer una entrevista donde el rapero, cuya cuenta de Instagram ya supera los 15.5 millones de seguidores, declaraba que había ahorrado por varios años para adquirir el diamante rosa de 10 kilates, el cual está valorado en 24 millones de dólares.

Al ser cuestionado sobre el porqué eligió llevarlo en la frente, él dijo que temía perderlo y ahí era la única manera de no hacerlo. En enero pasado, compartió un mensaje en Twitter donde daba más detalles de esta gema: “He estado pagando por un diamante rosa natural de Elliot durante años, costó tanto que he estado pagando por ella desde 2017”.

¿Quién es Lil Uzi Vert?

El rapero cobró fama a nivel internacional tras darse a conocer que se incrustó un diamante en la frente.

La Verdad Noticias te dio a conocer en febrero pasado que un rapero se había implantado un diamante en la frente. Se trataba de Lil Uzi Vert, un destacado artista del Hip-Hop nacido en Estados Unidos. Aunque inició su carrera musical en 2009, se sabe que fue hasta 2016 comenzó a cobrar el reconocimiento por parte del público.

