Lil Nas X revela su secreto para hacer que sus canciones sean un éxito

Lil Nas X se dio a conocer por primera vez gracias al tema ‘Old Town Road’, mismo que fue todo un hit y posteriormente fue demostrando que él no era un artista de un solo éxito, además de que su álbum debut titulado ‘Montero’ recibió elogios de la crítica. Ahora, el dos veces ganador del Premio Grammy reveló su receta secreta para encabezar las listas de éxitos en una entrevista para Hot Ones, la popular serie de YouTube.

Sin pensarlo dos veces, el rapero reveló que el secreto del éxito para el tema ‘Old Town Road’, fue gozar de gran popularidad en la plataforma de TikTok. Recordemos que él había dicho en entrevista para la revista Rolling Stones que esta canción fue estructurada explícitamente para volverse parte de un reto viral.

El álbum debut del rapero recibió buenas críticas por parte de los expertos.

“Fue la primera canción que formulé genuinamente… Yo estaba como: ‘Tengo que hacerlo corto, tengo que hacerlo pegadizo, tengo que tener líneas que se puedan citar que la gente quiera usar como subtítulos’. Pensé: ‘Esto es algo que la gente dirá todos los días’”, declaró Montero Lamar Hill, nombre real del rapero, quien recientemente reveló que está soltero y enfocado a la música.

Lil Nas X recurre a los momentos memorables

Al ser cuestionado sobre las tácticas que usa para llamar la atención, el rapero Lil Nas X tuvo una respuesta simple. Para él, se trata de escribir pequeñas partes de la canción que sean “extremadamente memorables” o “inesperadas”, el tipo de líneas que la gente usa como subtítulos o repite para un desafío en las redes sociales. Esas son las partes a las que la gente puede "aferrarse" para que la canción permanezca en sus mentes.

Antes de la fama

El rapero dejó la universidad para dedicarse a la música; hoy goza de gran éxito.

Cabe destacar que antes de ‘Old Town Road’, Lil Nas X era un streamer ordinario de SoundCloud que llegaba a fin de mes como empleado de comida rápida. Cuando se dio cuenta de que la gente realmente disfrutaba de su arte, abandonó la universidad y comenzó a vivir en el sofá de su hermana para poder concentrarse en la música.

“No soy demasiado supersticioso, pero mientras escuchaba el ritmo, las melodías y los flujos vinieron a mi cabeza. Ni siquiera tuve que pensar, simplemente me sentí como una fuerza o algo así”, añadió el intérprete de ‘MONTERO (Call Me By Your Name).

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, en este período dio a luz al tema con tan solo 30 dólares y lo promovió sin descanso en las redes sociales hasta que llamó la atención de Billy Ray Cyrus, y el resto es historia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales