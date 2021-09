Lil Nas X revela que quería colaborar con Lady Gaga y Nicki Minaj

MONTERO de Lil Nas X ha estado fuera por menos de una semana y los fanáticos tienen algunas preguntas al respecto, por lo que el rapero tomó Twitter el pasado martes 21 de septiembre para responderlas.

En la reveladora sesión de preguntas y respuestas, el rapero reveló que inicialmente esperaba que varias colaboraciones estuvieran en el álbum, incluidas las de Lady Gaga y Nicki Minaj.

Cuando un fanático suyo le preguntó si alguna vez trabajaría en una canción con Lady Gaga, él respondió: “Sí, en realidad quería una canción con ella en el álbum, pero nunca terminé de escribirla y enviársela”.

El rapero no terminó de escribir la canción que contaría con la participación de Lady Gaga.

Nicki Minaj sería la artista que apareciera en el hit 'INDUSTRY BABY'.

Otro fan le preguntó qué canción le envió a Nicki Minaj para que ella escuchara. Resulta que no era otro que la canción ‘INDUSTRY BABY’, que hoy cuenta con la participación de Jack Harlow, además de alcanzar el puesto número 2 en el Billboard Hot 100.

Recordemos que en la entrevista del 16 de septiembre con The Breakfast Club, dijo que no recibió respuesta alguna por parte de la rapera sobre trabajar en una canción juntos.

Otros secretos de MONTERO

El álbum debut del polémico rapero ha sido todo un éxito.

El rapero de 22 años le reveló a los fans que el tema ‘Scoop’ casi no contó con Doja Cat. Por otro lado y abordando el tema de por qué aún no ha trabajado con raperos masculinos negros, el dijo: “Ski Mask estaba casi en la primicia, pero tuvimos que entregarlo antes de que pudiera terminar, aparte de que muchos de ellos simplemente no hablan conmigo”.

Lil Nas también reveló que planea lanzar ‘Empathy’, una colaboración actualmente inédita con Sam Smith, más adelante y que "muy probablemente" contará con un video musical.

Aunque MONTERO cuenta con colaboraciones notables, incluso si se perdió algunas que esperaba, el rapero reveló si tiene planes de devolver el favor y aparecer en la canción de otro artista. Eso sí, explicó que aún no ha aparecido en otras canciones simplemente porque: “Aún no ha encontrado la canción correcta ... Quiero que se sienta en el momento”.

¿Cómo se hizo famoso Lil Nas X?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Lil Nas X se hizo famoso por sus canciones, pero también por ser el cantante más polémico del momento. Su primer éxito fue ‘Old town road (Remix)’ al lado de Billy Ray Cyrus, mismo que logró conquistar la cima de Billboard Hot 100 por varias semanas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales