Lil Nas X revela que es soltero y se centra en la música

El rapero Lil Nas X, de 22 años, conversó por videollamada con Andy Cohen para Radio Andy en Sirius XM este martes pasado, y el también presentador de Watch What Happens Live no pudo evitar preguntarle sobre su vida amorosa.

Todo comenzó cuando Andy Cohen dijo que escuchó el rumor de que el rapero estaba en una relación, a lo que él respondió: "Estaba saliendo con alguien, [pero] decidí que ya no quiero".

Luego, el presentador mencionó que seguramente hay "miles de personas solicitando el trabajo del novio de Lil".

"Definitivamente hay un par de personas, seguro un par de personas por ahí", respondió el rapero, nacido en Montero Lamar Hill. Sin embargo, le explicó a Cohen que suspirar por una relación no estaba en la cima de su lista de prioridades.

"Quizás estoy dando vueltas ahora mismo… Solo quiero trabajar en la música, y de vez en cuando, ya sabes, tal vez besaré a un chico cada luna azul", mencionó el artista, quien hace poco reveló que quería colaborar con Lady Gaga y Nicki Minaj.

La música sobre el amor

El rapero se encuentra promocionado MONTERO, su álbum debut de estudio.

A principios de este mes, el intérprete de Industry Baby reveló a la revista PEOPLE algunos detalles sobre su álbum debut Montero y cómo actualmente está eligiendo la música sobre el amor.

"Estoy en este punto de mi vida en el que finalmente me di cuenta de que no quiero enamorarme… Estoy tan concentrado en mi carrera musical, y el amor lleva mucho tiempo. Es mucha responsabilidad, y no creo que esté lista para tener esa responsabilidad extra sobre mis hombros en este momento. Cuando suceda, va a suceder”, declaró Lil Nas X.

Sun Goes Down, un tema personal para Lil Nas X

Sobre el sencillo Sun Goes Down donde reflexiona sobre cómo aceptar su sexualidad, el cantante más polémico del momento admitió que nunca había hecho algo tan personal: “Para ser 100 por ciento honesto, no quería hacer esa canción al principio”.

"Supongo que fue porque nunca había hecho algo tan personal. Tenía miedo de que la gente viera mi vulnerabilidad, porque no quería que la usaran en mi contra”, añadió el rapero para luego revelar que el tema inspiró a otros: “Pero cuando lancé la canción, recibí mensajes de personas que me decían que les salvó la vida… Todavía no se siente real”, finalizó Lil Nas X.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales