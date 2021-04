Durante las últimas semanas, el artista del que todo el mundo está hablando es nada más y nada menos que Lil Nas X, quien se ha convertido en todo un ícono de la comunidad LGBT+ y también uno de los mayores enemigos de los conservadores en el mundo.

Este famoso cantante ha sabido cómo posicionarse entre los artistas más populares del momento, debido a su peculiar estilo, tanto en sus videos musicales como en su actitud en general, pues en más de una ocasión ha dejado con la boca abierta hasta a las personalidades más excéntricas.

Seguramente has oído de este artista por primera vez gracias al escándalo por la demanda que tiene con Nike por sus tenis satánicos, que también te explicaremos más adelante. Por lo que ahora en La Verdad Noticias te contaremos todo lo que debes saber del famoso y polémico Lil Nas X.

¿Quién es Lil Nas X?

Lil Nas X: Conoce todo sobre el cantante más polémico del momento

Montero Lamar Hill, el cual es el nombre real del cantante, nació el 9 de abril del año 1999 en la ciudad de Atlanta en Georgia, Estados Unidos, y tiene ascendencia dominicana por parte de su madre, mientras que por su padre obtuvo ascendencia británica, dándole una gran relevancia en cuanto a su estilo único.

Durante sus primeros años, Lil Nas X vivió una vida relativamente normal y tranquila, graduándose de la escuela Lithia Springs High School en Atlanta, donde comenzó a experimentar grandes cambios que tiempo después desencadenaron su impresionante salto a la fama de forma muy rápida.

Como cualquier joven de su edad, Montero Lamar comenzó a usar redes sociales como Tik Tok, misma que le sirvió para darse a conocer, y actualmente ha ganado premios como un American Music Award, dos premios Grammy y un MTV Video Music Award, además de múltiples menciones honoríficas en distintas premiaciones.

El salto a la fama de Lil Nas X en redes sociales

Lil Nas X se hizo famoso gracias a Twitter y Tik Tok

Como te mencionamos, Lil Nas X no proviene de una familia de famosos, sino que él mismo se forjó su trayectoria, iniciando en Twitter, donde comenzó a tener cierto renombre gracias a su cuenta, además de que también tenía varias cuentas fan de artistas como Nicki Minaj.

Una de sus cuentas era @NasMaraj, la cual incluía el nombre verdadero de la famosa rapera, mientras que otro de sus perfiles era @FactsAboutNM, con la que ganó una gran popularidad en el año 2015 por una gran cantidad de tweet que se hicieron virales a nivel internacional.

Por otra parte, fue uno de los más destacados en la famosa tendencia de los hilos de escenarios, siendo algunos de ellos bastante polémicos, y aunque se asegura que él era el dueño de cuentas como ‘NasMaraj’, el artista negó este hecho en varias ocasiones.

Después de 2015, Lil Nas X ya era toda una personalidad de internet, y aprovechó su popularidad para incursionar en el mundo de la música a través de Soundcloud, donde compartía sus temas, incluyendo el country con el tema ‘Old Town Road’, el cual causó un gran impacto y nuevamente se viralizó.

Durante las primeras semanas del 2019, Lil Nas X se consolidó como un artista después de que su tema country se convirtió en una tendencia de la red social Tik Tok, la cual fue conocida como el #YeehawChallenge, posicionándo un tema de country en los primeros lugares de popularidad.

El tema debutó en el lugar 83 de la lista Billboard Hot 100, aunque poco después fue eliminada, ya que los encargados de dicho sitio determinaron que la canción no cumplía con muchos de los elementos que caracterizan a la música country, razón por la que el tema fue eliminado de la lista.

La impresionante salida del clóset del famoso cantante

Se declaró abiertamente gay en junio de 2019

Si eres fan del artista, sabes que es abiertamente homosexual y se ha convertido en un ícono de la comunidad LGBT+, sin embargo esto no siempre fue así, ya que decidió declararse gay de manera oficial durante el mes de junio de 2019 durante la celebración del orgullo LGBT.

Su revelación causó un gran impacto en general, donde muchos aplaudieron su valentía, algo que no sucedió en el mundo de la música, ya que comunidades como la del hip hop fueron puestas en jaque después de que Lil Nas X expuso la homofobia en dicha cultura.

Asimismo en redes sociales, el cantante recibió miles de ataques tras declararse homosexual, algo que no le afectó mucho, pues a partir de esta declaración, la fuerza e impacto social que tenía el ahora rapero era imparable, y la ha mantenido hasta la actualidad después de un par de años.

A pesar de las críticas constantes, Lil Nas X también obtuvo el apoyo de muchos artistas, siendo uno de los primeros Billy Ray Cyrus, el padre de la famosa Miley Cyrus, quien demostró su solidaridad en tweets e incluso participó en un remix de la canción Old Town Road.

Después de esta participación, el tema debut de Lil Nas X batió una innumerable cantidad de récords, incluyendo el tema con más streamings, derrotando al famoso Drake con su tema ‘In my feelings’, ya que alcanzó la increíble cantidad de 143 millones, además de permanecer 17 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Hot 100.

En la actualidad, Lil Nas X ha aprovechado su libertad sexual para hacer destacar a la comunidad LGBT, ya que en más de de uno de sus videos tiene referencias de la comunidad homosexual, trans y otras más, algo que le ha hecho ganar millones de fans.

La escandalosa vida de Lil Nas X

La vida de Lil Nas X es todo menos aburrida

A pesar de que tiene pocos años de carrera, Lil Nas X se ha visto involucrado en una gran cantidad de escándalos durante los últimos tres años, los cuales han pasado de indiferencias y ataques en su contra, hasta consecuencias legales, tal y como sucedió con su último escándalo.

Debido a su radical personalidad y libertad de expresión a un nivel extremo, Lil Nas X ha hecho enojar a más de una persona en poco tiempo, donde todos los que se enfrentan a él terminan sucumbiendo ante la influencia del rapero, pues nada parece poder dañar su carrera, el cual es el principal objetivo que buscan sus detractores.

A continuación te hablaremos un poco sobre los escándalos más polémicos en los que Lil Nas X se ha visto envuelto, pero por alguna extraña razón, el impacto negativo en su carrera es muchísimo menor al que sufren otros famosos envueltos en problemas similares, lo que demuestra la gran influencia que tiene el rapero en el mundo.

El escándalo de Lil Nas X con el Islam

Con una supuesta cuenta, Lil Nas X fue acusado de atacar al Islam

La cultura de la cancelación se ha vuelto muy popular en redes sociales, especialmente cuando alguna celebridad realiza algún comentario o actividad que incomoda a los internautas, por lo que piden cancelarlos para que no continúen generando ingresos, y Lil Nas X no ha sido la excepción.

Durante el mes de junio de 2019, durante su etapa de revelación sobre su homosexualidad, Lil Nas X estuvo envuelto en un escándalo por ‘islamofobia’, pues durante el 23 de junio de 2019 surgió a través de Twitter el hashtag #LilNasIsOverParty, después de que se revelaron unos mensajes de odio en la red social.

Debido a la polémica de los tweets, los directivos de Twitter suspendieron dicha cuenta, pues contenía mensajes de odio contra el Islam. Si es así, los viejos tweets de @nasmaraj que contienen sentimientos islamófobos como "Deja de fingir que no existe una correlación entre la violencia y el islam", podrían atribuirse al artista, aunque nunca se confirmó si él fue el autor.

Cabe mencionar que la mayoría de los tweets que exigían la cancelación de Lil Nas X provenían de cuenta de fanáticos seguidores de grupos de K-Pop, aunque también se detectaron algunos mensajes de seguidores de artistas de la talla de Ariana Grande y Taylor Swift.

Lil Nas X y Nicki Minaj

Lil Nas X: Conoce todo sobre el cantante más polémico del momento

El famoso rapero y cantante de country ha estado fuertemente ligado a la famosa rapera Nicki Minaj, ya que la polémica cuenta de Twitter NasMaraj está inspirada en la cantante, lo que ha sido señalado muchas veces como un intento del cantante por perjudicar a Nicki Minaj.

Asimismo, esta teoría se reforzó cuando Lil Nas X colaboró con la cantante Cardi B, con quien Nicki Minaj tiene una violenta enemistad, usando su featuring para disipar el escándalo de su supuesta islamofobia, aunque aparentemente no pareció afectarle pues incluso se burló de su cancelación en una ocasión.

Aunque mucha gente ha vinculado a Lil Nas X con la cuenta de @Nasmaraj, nunca se pudo probar esto, y a pesar de que ha tratado de ser cancelado o enemistarlo con la rapera, los intentos de sus detractores han fracasado e incluso indirectamente ayudaron a que la carrera del rapero se elevara aún más.

La guerra de Lil Nas X contra Nike

Nike demandó al creador del calzado por copiarle uno de sus diseños

En las últimas semanas, Lil Nas X lanzó sus ‘Satan Shoes’, los cuales eran unos tenis negros que contenían sangre humana en sus suelas, de los que sólo produjo 666 pares, mismos que se vendieron en menos de un minuto después de salir a la venta.

Además del gran impacto que causaron, también le generó problemas legales, pues aparentemente decidió modificar un modelo de la marca Nike, lo que hizo creer a muchos internautas que Nike había colaborado con el cantante para lanzar la línea de calzado.

Muchos consideraron los tenis como ofensivos por hacer apología al satanismo, Nike decidió interponer una demanda contra Lil Nas X por el plagio de su modelo, además de usar su imagen para promoverlos, ya que la marca de calzado negó rotundamente haber hecho una colaboración con él para producir tenis.

Cabe mencionar que la demanda no fue directamente a Lil Nas X, sino contra la empresa MSCHF Product Studio, la cual fue la encargada de manufacturar los 666 pares de Satan Shoes, por lo que Nike estableció la denuncia el pasado lunes 30 de marzo, debido al uso de uno de sus modelos no autorizados para la creación de los tenis.

El modelo usado por MSCHF Product Studio fue el Nike Air Max 97, que fueron vendidos a un precio aproximado de $1,000 dólares. Razón por la cual Nike decidió interponer la demanda, ya que además de plagiar el modelo, fueron asociados como simpatizantes del satanismo, situación que negaron en un comunicado después de la demanda.

Hasta el momento, ni Lil Nas X o sus representantes han hecho alguna declaración al respecto, sin embargo, sus polémicos Satan Shoes ya se encuentran siendo revendidos en línea a precios exorbitantes, ya que es la primera vez que se lanza un calzado con sangre humana.

Lil Nas X y su relación con el satanismo

Los satanistas le demostraron su apoyo tras el lanzamiento de sus polémicos tenis

La iglesia de Satán, con sede en Estados Unidos, se pronunció en torno a los polémicos tenis de Lil Nas X, pues el magistrado del culto religioso David Harris, mostró su apoyo en nombre de la organización para el rapero, incluso asegurando que su congregación amó completamente los Satan Shoes.

Aunque el rapero no ha declarado en ningún momento que apoya al satanismo, los representantes de la iglesia de Satan revelaron al medio TMZ que se dieron cuenta que Lil Nas X usó los Satan Shoes como herramienta para alejarse de la religión cristiana / católica, misma que rechaza a personas homosexuales como él.

Por otra parte, además de aplaudirle por sus 666 pares de tenis, los integrantes de la iglesia de Satán mostraron orgullo hacia el cantante, por atreverse a vivir su vida en sus propios términos y ser honesto consigo mismo, ya que consideran que es la única forma de ser feliz.

Esta declaración surgió incluso después de que ya habían visto el video ‘Call me by your name’, donde Lil Nas X baja al infierno a través de un tuvo y le realiza un streptease al mismísimo Satanás, algo que aparentemente no ofendió en lo absoluto a los satanistas, demostrando la gran tolerancia que tienen para los estilos de vida de las personas.

Tras esta declaración, es muy probable que Lil Nas X mantenga su estilo satánico en sus próximos videos, ya que ha recibido el apoyo oficial de la iglesia de Satán, por lo que incluso existe la posibilidad de una colaboración entre la congregación y el cantante, ya que podría ayudar a difundir más su religión.

Montero, el video más polémico de Lil Nas X y de 2021

El pasado viernes 25 de marzo, Lil Nas X estrenó el video musical de su tema más reciente titulado MONTERO (Call me by your name), el cual causó un gran impacto en redes sociales por su contenido y hasta el momento ha conseguido casi 60 millones de reproducciones y cientos de miles de comentarios.

En el video musical, el cual empieza con una temática bastante colorida, Lil Nas X hace una clara referencia al jardín del Edén donde vivían Adán y Eva, de acuerdo a la religión cristiana, siendo manipulado por una serpiente para pecar al igual que los personajes de la historia.

Aunque el video es un poco confuso, en una parte del videoclip el personaje que interpreta el rapero en una de las escenas parece dirigirse al cielo, cuando de repente un tubo de pole aparece y decide deslizarse por el directamente hacia el infierno, cambiando incluso su vestimenta.

Ya estando en el infierno, Lil Nas X se dirige a los aposentos de nada más y nada menos que Satanás, a quien le hace un candente baile mientras está sobre su cuerpo, logrando ‘conquistarlo’, para después asesinarlo rompiéndole el cuello y tomando sus cuernos, convirtiéndose así en el nuevo rey del infierno.

El mensaje que transmite el video tiene que ver mucho con el rechazo de la religión hacia la comunidad homosexual, a quienes condenan al infierno por sus preferencias sexuales, y aparentemente Lil Nas X trata de dar a entender que el infierno no es tan malo como lo pintan los cristianos y católicos.

Este video fue el detonante principal que impulsó la creación de los Satan Shoes, los cuales tiene la misma temática que el video de MONTERO, pues en los promocionales del calzado, el cantante incluso aparece con una imagen diabólica con unos ojos amarillos.

Artistas que han colaborado con Lil Nas X

BTS y Eminem son sólo algunos de los artistas con los que ha colaborado

Aunque su carrera es prácticamente nueva, Lil Nas X ha participado con una gran cantidad de celebridades del mundo de la música de diferentes géneros, siendo el primero de ellos Billy Ray Cyrus, con quien lanzó la versión remix de su tema ‘Old Town Road’, el cual fue un éxito en cuanto a popularidad.

Sin embargo también ha tenido otros éxitos en compañía de otros artistas, de los cuales te hablaremos a continuación, y probablemente has escuchado a alguno de ellos o sus temas en colaboración, siendo todos muy exitosos debido a la influencia que ha generado el famoso rapero.

Aunque el famoso cantante ha lanzado una gran cantidad de éxitos en muy poco tiempo, no hay duda de que ‘Old town road’, fue, es y será su canción más popular, ya que además de ser la que lo lanzó a la fama, le ha permitido conectarse con grandes estrellas con décadas de experiencia o una influencia muy grande en la cultura general.

Old Town Road ha sido la canción de Lil Nas X que ha tenido más colaboraciones, pues además de su versión oficial en colaboración con el cantante de country Billy Ray Cyrus y el rapero Eminen, el famoso cantante ha interpretado el tema con algunos de los artistas más grandes y exitosos del momento.

Aunque no hubo una versión oficial, una de las interpretaciones de Old Town Road que más impacto ha generado, sucedió durante la gala de la entrega de premios Grammy 2020, donde el rapero cantó su famoso tema junto a la súper famosa boyband surcoreana BTS, y sin duda alguna, hay fans que la consideran como la mejor versión de todas.

Lil Nas X y su cercanía con el trap

Lil Nas X llegó a coquetearle a 6ix9ine

El talentoso rapero ha participado en temas con todo tipo de artistas de diferentes géneros, lo que demuestra su gran versatilidad para adaptarse a la música, siendo uno de los más sonados el tema ‘Seven’, el cual produjo en compañía del cantante Tekashi 6ix9ine.

Cabe mencionar que este trapero es casi tan polémico como Lil Nas X, a diferencia de que 6ix9ine es un criminal, pues incluso pasó un tiempo en prisión por delitos como abuso a menores, portación de armas de fuego y unos cargos por narcotráfico.

Mientras tanto, este no es el único artista del género con quien el rapero ha participado, pues también colaboró con Lil Pump para lanzar el tema ‘Horses’, cuyo video causó un gran impacto y obtuvo millones de visualizaciones, llegando al grado que los fans han solicitado otro tema en más de una ocasión, aunque ninguno de los dos artistas ha dado indicios de un nuevo tema.

Otras colaboraciones del famoso Lil Nas X

Lil Nas X participó con Cardi B en el tema Rodeo

Uno de los temas que más causó controversia fue ‘Rodeo’, donde la rapera Cardi B participó, y aunque la canción fue todo un éxito, también levantó sospechas de una conspiración de Lil Nas X para perjudicar a Nicki Minaj, ya que como te mencionamos anteriormente, la cantante y Cardi B se odian a muerte.

Panini ha sido otro de los éxitos de Lil Nas X que también ha tenido una gran variedad de remixes, aunque el único oficial fue el que se produjo con el famoso rapero DaBaby, que para algunos resultó mucho mejor que la versión original del tema lanzado en el año 2019.

Por otro lado, existe una versión muy popular del mismo tema, el cual es un mashup del video de Panini con el famoso cantante francés Vitas y su súper éxito 7th element, el cual se ha convertido en una canción emblemática en el mundo de la música, razón por la cual fue mezclada con el tema de Lil Nas X, y aunque se trata de la edición de un fan, causó un gran impacto.

