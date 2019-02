Lil Jon también estará en Cancún en marzo de Spring Break del ODU

Lil Jon es otro personaje estadounidense que se presentará en Cancún como parte de la ya conocida temporada alta de Spring Break en donde formará parte de otro festival de música en la playa.

La cadena de hoteles Oasis, será la encargada y anfitrión de este evento que es promovido por la cadena de televisión MTV, esto en el marco del popular festival Oasis Dance U, que año con año se realiza en el Club de Playa del hotel Grand Oasis.

Será el 10 de marzo que el popular rapero se presente en esta ciudad, en la zona hotelera específicamente y prenda el ambiente al máximo con temas como ‘Turn Down For Wat’, ‘Snap your Fingers’, ‘Drink’, ‘Nasty’ y el popular ‘Yeah’, que pondrán ambiente en el Dj Set que pondrá.

Oasis Dance U tendrá a otros djs invitados que se presentarán el 16 y 17 de marzo y MTV parties del 18 al 20 del mismo mes, por loq y ese espera una semana de mucha fiesta, arena, sol, alcohol y spring Break para Cancún.

