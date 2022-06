Lightyear prohibida en Arabia Saudita, EAU y Malasia por beso entre dos mujeres.

“Lightyear” de Pixar no se proyectará en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros territorios de Asia Occidental, debido a la inclusión de un beso entre personas del mismo sexo en el spin-off de “Toy Story”.

La escena, que involucra a un nuevo personaje de guardabosques espacial lesbiana llamado Alisha y su pareja que forman una familia juntas y se saludan con un beso en los labios, había sido eliminada originalmente de la película por Disney.

Pero se restableció cuando los animadores de Pixar se pronunciaron en contra de Disney en una carta abierta obtenida por la revista Variety, diciendo que Disney había exigido recortes, censurando el "afecto abiertamente gay" y en protesta contra el manejo del CEO de Disney, Bob Chapek, de "Don't Say Gay" de Florida.

¿Cuándo se estrena "Lightyear" de Pixar?

La Verdad Noticias entiende que "Lightyear", cuyo lanzamiento en Estados Unidos está previsto para el 17 de junio, nunca fue presentado a los censores en Arabia Saudita, sabiendo que no sería aprobado. En cambio, la cinta había sido aprobada inicialmente para su estreno en los Emiratos Árabes Unidos, donde las restricciones de censura se han ido relajando.

Sin embargo, en un revés significativo, la licencia para reproducir la película en los Emiratos Árabes Unidos fue repentinamente revocada luego de llamadas en las redes sociales que acusaban a Disney y “Lightyear” de insultar a los musulmanes y al Islam.

Recientemente, la censura en Arabia Saudita también ha impedido que el público local vea “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel, debido a la inclusión de un personaje gay; así como “Eternals” de Marvel, luego de que Disney se negara a realizar ediciones que incluyeran el beso entre personas del mismo sexo en la imagen; y también “West Side Story”, porque presenta un personaje transgénero.

Censura a cintas con temas, diálogos y escenas homosexuales

En la región de Asia occidental, las películas relacionadas con el sexo, la homosexualidad y temas religiosos o que contienen estos temas se cortan habitualmente para cumplir con las normas de censura. En este caso, Disney no quiso o no pudo realizar las ediciones solicitadas por los censores locales.

También se ha confirmado que la película "Lightyear" tampoco se estrenará en Malasia, el país del sudeste asiático que se está volviendo menos alineado con los valores occidentales.

La autoridad de censura del país, LPF, adopta una postura fuertemente negativa contra cualquier película que contenga temas, diálogos o escenas que involucren "sexo homosexual y antinatural".

