Lightyear: Estreno, tráiler y todo lo que debes saber sobre la película de Pixar.

Es difícil decir algo sobre Pixar que no se haya dicho ya. El estudio de animación propiedad de Disney lanzó su primer largometraje animado por computadora, Toy Story, en 1995. Esta película allanó el camino no solo para más películas animadas por computadora, sino también para películas más sorprendentes de Pixar, como Buscando a Nemo, Los increíbles y Up.

Lo que separa a Pixar de otros estudios de animación CG es que sus películas, además de ser divertidas y emocionantes, a menudo tratan temas y mensajes maduros, lo que hace que valgan la pena tanto para niños como para adultos. Aunque Pixar dijo que se tomaría un descanso de las secuelas después de Toy Story 4 de 2019, eso no significa que no harán otros tipos de películas basadas en sus IP establecidas.

En la reunión del Día del Inversionista de Disney de 2020, el director creativo de Pixar, Pete Doctor, anunció Lightyear, un largometraje sobre el origen del icónico personaje de Toy Story, Buzz Lightyear. Recientemente, Pixar lanzó el segundo tráiler sorpresa de Lighyear.

Pixar anuncia "Lightyear" su próxima película animada

La guía de La Verdad Noticias busca responder las preguntas que pueda tener sobre Lightyear, incluso cuándo se lanzará, dónde (posiblemente) puede verlo y quién es parte del elenco de voces.

Disney lanzó el primer tráiler de Lightyear el 29 de octubre de 2021, que ofrece al público un buen vistazo a la impresionante animación fotorrealista de la película, así como a sus mundos y personajes futuristas.

Además, la clásica canción de David Bowie “Starman” crea el ambiente para la mayor parte del tráiler. A esto le siguió un segundo avance el 8 de febrero de 2022, un anuncio de TV lanzado el 28 de marzo.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Lightyear?

Lightyear se estrenará el 17 de junio de 2022, tres meses después de la última película de Pixar, Turning Red. Aunque solo tenemos un vistazo de lo que Lightyear tiene para ofrecer, el hecho de que se vea tan bien es un testimonio de cuánto tiempo y esfuerzo puso el equipo para hacer esta película, incluso si no siempre la hacían en el mismo lugar de trabajo.

En cuanto a si la película Lightyear recibirá o no un estreno simultáneo con Disney+, el éxito de taquilla de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha convencido a Disney de dar estrenos solo en cines para muchas de sus películas de 2021 y presumiblemente todo lo que venga después.

