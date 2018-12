Lidia Ávila quería golpear a Daniela Magún

Lidia Ávila confesó en el programa de 'Netas Divinas' que ella y Daniela Magún estuvieron a punto de llegar a los golpes, antes de la gira de Kabah y OV7 en los '90's Pop Tour', por falta de coordinación en una coreografía.

Daniela agregó:

Asimismo, Lidia Ávila explicó que ella es muy perfeccionista y estaba desesperada porque Daniela no podía hacer una vuelta sencilla.

“Please soy norteña, hablo gritando, quien no me conoce piensa que estoy enojada, pero no es personal, así hablo. Los amo'", comentó Lidia.