Lidia Ávila desmiente acusaciones de homofobia contra M'Balia

La cantante Lidia Ávila se defendió de las recientes acusaciones que la revista TV Notas hizo sobre su presunta salida de OV7 y la relación lésbica de su compañera M'Balia.

Ávila aprovechó el poder de sus redes sociales para escribir un mensaje dirigido para aclarar lo dicho en la revista.

Su mensaje fue compartido e interpretado como una defensa, pues la integrante de OV7 no emitió nombre alguno.

La gira por el 30 aniversario de ov7 ha sido cancelada

Luego de verse envuelta en el escándalo, la integrante de OV7 aprovechó su cuenta de instagram para aclarar lo dicho por la revista Tv Notas, misma que aseguraba su salida de la agrupación por no tolerar la relación lésbica de su compañera M'Balia.

"Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes que saben quien soy y de que madera estoy hecha. Los quiero!!!# aseguró la cantante.