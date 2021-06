Lidia Ávila confirma quiebre entre integrantes de OV7

La cantante Lidia Ávila se manifestó por el reciente escándalo sobre la cancelación de la gira de OV7 y su supuesta pelea con M'Balia.

Argumentó en una entrevista que sí existen quiebres al interior de la agrupación y que desconoce los motivos de la misma.

La intérprete también aprovechó para desmentir las acusaciones de homofobia contra M'Balia, su compañera y hermana por 30 años en OV7.

Después de haber sido señalada como la culpable en la cancelación de la gira de 30 años de OV7, Lidia aseguró que se debió únicamente, a que se terminó el contrato de la banda con Ocesa y adelantó que la situación aún es incierta tras la pandemia.

En ese sentido, aseguró que de ser posible, ella estaría dispuesta a regresar a los escenarios con sus compañeros de grupo.

De igual manera confirmó que existe una ruptura entre sus compañeros, siendo Ari Borovoy el más ditanciado del grupo, tanto así que no quiso ceder su nombre en la realización de la serie que producirá Eva longoria.

La gira por el 30 aniversario de ov7 ha sido cancelada

Anteriormente en La Verdad Noticias, te informamos que la cantante había dejado de seguir en las redes sociales a su ex compañera y colega, M’Balia, después de que se hizo oficial de que el regreso de OV7 por el 30 aniversario se había cancelado debido a que Lidia está en contra de su orientación sexual.

La integrante de OV7 aprovechó su cuenta de instagram para aclarar lo dicho por la revista Tv Notas, misma que aseguraba su salida de la agrupación por no tolerar la relación lésbica de su compañera M'Balia.

"Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes que saben quien soy y de que madera estoy hecha. Los quiero!!!# aseguró la cantante.