¡Liberen a Britney Spears! Fans exigen la emancipación de la “Princesa del Pop”

Recordemos que Britney Spears fue una de las cantantes más populares de la década de los 90, su éxito llegó a tal grado de ser nombrada como la “Princesa del Pop”. Puesto que su segundo álbum musical “Oops!... I Did It Again” vendió alrededor de 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento.

No queda duda que Britney se convirtió en una de las figuras más influyentes en la música del pop y en la cultura popular, logrando romper varios récords de ventas a través de sus diferentes trabajos discográficos.

Sin embargo la vida de la “Princesa del Pop” se vino abajo en el año 2007, justo cuando promocionaba su quinto álbum musical “Blackout”; momento en el que la cantante se encontraba pasando por varias emociones como su separación del bailarín Kevin Federline, la pérdida de la custodia de sus hijos y el repentino embarazo de su hermana menor Jamie Lynn.

Britney Spear perdió el control de su vida

Todos estos sucesos llevaron a la cantante a otro tipo de problemas, como el consumo y abuso de sustancias nocivas. Asimismo la pudimos ver entrar y salir de diferentes clínicas de rehabilitación hasta que finalmente Britney colpasó rapándose toda su cabellera. Un polémico momento que dio vueltas por todo el mundo.

Señalada como una persona que no podía mantener el control sobre sí misma, fue entonces cuando a partir del 2008 la cantante comenzó a estar bajo la tutela de su padre Jamie Spears, quien a partir de ese momento se hizo responsable de cada una de las decisiones respecto a la vida privada y artística de Britney, un hecho que ha mantenido Spears atada de manos.

Fans exigen la emancipación de la “Princesa del Pop”

Sin embargo con el tiempo Spears también nos ha demostrado que ha vuelto a tomar el control de su vida, y recientemente se hizo viral un podcast con el hashtag #FreeBritney en donde se puede escuchar una conversación grabada por el abogado que lleva el caso de la cantante, en donde Britney menciona claramente que quiere recuperar su libertad de decisión.

Desde el 2008 Britney se encuentra bajo una tutela que no le permite controlar sus decisiones personales, ni económicas. Estas frases del documental For The Record (2008) hoy se encuentran más vigente que nunca. #FreeBritney pic.twitter.com/iavMtzMdO0 — MADAME ❌ (@chrisie_villa) January 22, 2020

Un hecho que causó un gran impacto entre los seguidores de la cantante, quienes ya han iniciado toda una movilización a través de ese hashtag para ayudar a Britney Spears en su lucha legal.

