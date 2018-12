Liberan primera imagen de Zac Efron como Ted Bundy (FOTO)

El famoso actor Zac Efron se ha colocado en la cima de Hollywood, pues desde su debut en la famosa saga de Disney: High School Musical, el actor no ha dejado de cosechar el éxito.

Recientemente ha participado en el remake de BayWatch, junto a “The Rock” y “The beach bum” donde ha interpretado papeles muy diferentes a sus actuaciones usuales, aunque no son nada comparadas con su próximo proyecto, el cual ya ha liberado la primera foto del actor interpretando al tenebroso personaje.

¿De quién se trata?

Zac Efron / Ted Bundy

Hace unos meses se informó que Zac Efron, sería el protagonista de “Extremely wicked, Shockingly evil and vile” donde dará vida al aterrador asesino Ted Bundy. y ya se puede ver la apariencia del actor encarnando al temido personaje:

Esta estremecedora película estará basada en el asesino serial Ted Bundy, quien aterrorizo a Estados Unidos durante la década de los 70’s. Pero la película será adaptada a la visión de Elizabeth Kloepfer la novia del famoso criminal, y que será interpretada por la bella actriz Lilly Collins.

La película se centrará en la dura batalla entre miedo y negación que tiene Elizabeth pues aun estando consciente de que su novio es un asesino, vive negando el hecho de esto, e incluso tienen una hija. Y solo acepta el hecho cuando Ted Bundy, momentos antes de su ejecución, admite todos sus crímenes.

La cinta ya se encuentra promocionándose en famosos festivales de cine, como el próximo festival de cine de Sundance, que tendrá lugar el 24 de enero. Aunque la película aún no tiene fecha de estreno oficial, se espera que cuando llegue al cine será un éxito total.