Liberan el primer avance de Batwoman en acción (VIDEO)

Uno de los mayores eventos en el mundo de los superhéroes es el clásico “Crossover” de la cadena televisiva “The CW” pues desde el estreno de “Arrow” un universo dio su inicio, pues el conjunto de series conformadas por Arrow, The flash, Supergirl y Legends of tomorrow es conocido como el “Arrowverse”

Batwoman llega al arrowverse

Una de las apariciones más emocionantes fue cuando el legendario Superman hizo su primera aparición en “Supergirl” donde después de esto los fanáticos enloquecieron por la próxima aparición, que se esperaba que fuera Batman, pero debido a situaciones con el universo cinematográfico de DC el personaje no podía aparecer, lo que decepcionó a los fans, aunque no fue del todo un fracaso, pues aunque el legendario superhéroe no podría aparecer, otro miembro de la "Batfamily" lo reemplazará.

La aparición de Batwoman enloqueció a los fans, y aunque hubo algunos “Haters” que repudiaron la selección de la actriz Ruby Rose como la heroína, por cuestiones de orientación sexual, el proyecto siguió en pie y Batwoman hará su debut en el próximo crossover del arrowverse titulado “ElseWords” que tendrá lugar el próximo 9, 10 y 11 de diciembre, donde también Superman hará su primera participación.

Aquí te dejamos el primer teaser de Batwoman en acción: