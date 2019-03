Liban Garza espera ir “De la Mano Contigo” en ruta hacia el éxito

Tras una constante preparación personal y profesionalmente, este cantante, compositor y músico de origen regiomontano pone a disposición de todos, una nueva creación musical en la que demuestra ese lado romántico sin perder la esencia de la música norteña que lo distingue y caracteriza.

“De La Mano Contigo” es el nombre que da al corte musical más reciente de Liban Garza, un tema digno de dedicar a esa persona que nos atrae y de la que estamos enamorados.

“Porque ya me vi de la mano contigo, tienes todo lo que busco eres mi estilo, tu perfil encaja muy bien con el mío, mi futuro ya lo imaginé contigo, sé que tiene que llegar ese momento que me dé el valor para robarte un beso, entraré a tu corazón y no me digas que no porque ya debí besarte esa boquita sin autorización…”, dicta parte de la letra de la canción.

Cada connotación musical define paso a paso lo que una persona enamorada se visualiza al lograr su objetivo; enamorar cada día a la pareja con detalles románticos, haciéndole caricias y dándole besos que sean inolvidables para él o ella.

Con este nuevo trabajo, Liban Garza espera mantener el gusto de sus seguidores hacia la música que expone y representa, refrendando así la consolidación de su carrera y con la que ha logrado figurar en el género Regional Mexicano.

A partir de hoy, Liban Garza espera caminar “De La Mano Contigo” al éxito solicitando que pidas esta melodía en la estación de radio que prefieras y no olvides seguirlo en redes sociales:

Ricardo D. Pat