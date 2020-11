Liam y Chris Hemsworth se reúnen con Luke para celebrar su cumpleaños 40

Los tres hermanos Hemsworth, Chris, Liam y Luke, se reunieron ayer para conmemorar una ocasión especial, el cumpleaños del mayor de su clan de actores australianos.

La estrella de Los juegos del hambre (Liam) rindió homenaje a su familia al revelar una foto de los tres actores juntos para una celebración.

"¡Feliz 40 cumpleaños @hemsworthluke!", escribió Liam sobre su hermano estrella de Westworld. "

Has sido un hermano maravilloso todos estos años. Te he enseñado bien ... el resto depende de ti. ¡Te amo Luke!" El actor que da vida a Thor se puede ver en el fondo, así como los Hemsworth.

Luke Hemsworth regresa a Westworld

Luke Hemsworth, recién salido de la colina, aparentemente regresará para la cuarta temporada de Westworld de HBO, ya que su personaje Ashley Stubbs fue visto por última vez en una bañera llena de hielo mientras Bernard de Jeffrey Wright trabajaba para mantenerlo con vida.

Sin embargo, no está claro qué papel interpretará en el próximo lote de episodios, ya que el actor reveló recientemente que los planes para su personaje en la tercera temporada se alteraron radicalmente después de que sufrió una lesión.

"En ese momento, no [disfruté mi coreografía] porque me había roto el bíceps. Mi bíceps se había roto el hueso", explicó Hemsworth en una entrevista con The Hollywood Reporter”.

Luke Hemsworth dijo que no tenía claro si regresaría para la cuarta temporada, pero considerando que no queda piedra sin remover en el programa, parece probable.