Liam Payne y Maya Henry terminan su compromiso por infidelidad del cantante

La infidelidad fue dada a conocer en redes sociales por medio de los fanáticos del actor.

Liam Payne se vio inmerso en la polémica luego de sus fans filtraran una serie de fotografías en Instagram, mismas que exponen la infidelidad que sostuvo con la modelo Aliana Mawla, a quien conoció durante el rodaje del video musical de ‘Familiar’, tema que cuenta con la participación de J Balvin y que forma parte de su álbum debut titulado ‘LP1’.

Sin embargo, el detalle que llama la atención es que los mismos fanáticos se encargaron de hacerle llegar dichas imágenes a Maya Henry, conocida en el medio de la farándula internacional por su trabajo como modelo y por ser la prometida del cantante. Visiblemente afectada, ella pide a los fans que dejen de recordarle esta infidelidad.

Rumores aseguran que la chica de la foto es la modelo Aliana Mawla, a quien conoció durante el rodaje del videoclip del tema 'Familiar'.

Maya Henry pidió respeto a los fans ante este polémico y doloroso momento.

“Quiero mucho a todos los fans, pero por favor dejen de enviarme estas fotos de mi prometido abrazando a otra mujer… Ésa no soy yo y es bastante difícil saber que esto sucedió sin darme cuenta”, respondió la modelo a una publicación de Instagram con las fotografías que muestran al ex integrante de One Direction junto a Aliana Mawla y en actitudes cariñosas.

Su separación es definitiva, confirma Daily Mail UK

De acuerdo a lo declarado en Daily Mail Uk, la pareja lleva separada desde abril pasado.

Una persona cercana al cantante declaró en exclusiva para Daily Mail que la pareja rompió su compromiso desde hace más de un mes pero que había querido guardar discreción para no causar polémica. No obstante, la filtración de las fotografías ha provocado que el equipo de trabajo de Liam confirme su separación, aunque él no se ha pronunciado al respecto.

“Liam y Maya no están juntos y se separaron definitivamente hace más de un mes; los comentarios de Maya refiriéndose a Liam como prometido son falsos y muy engañosos”, declaró la fuente. Recordemos que el cantante reveló en una entrevista para la revista People que su relación estaba siendo severamente afectada por la pandemia del COVID-19.

¿Cuándo empezaron a salir Liam Payne y Maya Henry?

En medio de un mediático y polémico romance, Liam y Maya habían decidido iniciar con los preparativos de la boda, mismos que hoy han quedado en el olvido.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Liam Payne y Maya Henry iniciaron un romance en 2018, el cual fue confirmado al público un año después. En 2020 anunciaron su compromiso y en junio del 2021 lo terminaron. Sin embargo, la pareja se dio una nueva oportunidad, misma que al parecer no funcionó y ahora decidieron separarse definitivamente.

Fotografías: Redes Sociales