Liam Payne y Harry Styles JUNTOS en TikTok ¿One Direction se reencuentra?

No se puede negar que la separación de One Direction ha sido uno de los sucesos más emblemáticos que ha ocurrido dentro del mundo de la música en la última década, es por eso que el reencuentro entre los integrantes se ha convertido en uno de los momentos más esperados por millones de fanáticas.

Y todo parece indicar que la espera ha terminado ya que Liam Payne compartió en su cuenta de TikTok un vídeo en donde se le ve teniendo una videollamada con Harry Styles, quien era su compañero dentro de la famosa agrupación. Esto terminó causando furor entre sus seguidoras aunque al final se trató de una divertida y cruel broma por parte del cantante.

El vídeo, el cual puedes ver dando click aqui, nos muestra a Liam Payne hablando vía FaceTime con Harry Styles, quien en todo momento se mostró muy sonriente aunque se mostró un poco grosero pues ignoraba todas las preguntas de su compañero. Posteriormente se supo que se trataba de una grabación de el cantante que se repetía una y otra vez.

Harry Styles y Liam Payne han forjado una gran amistad.

El reecuentro de One Directión envuelto en polémica

El ficticio encuentro virtual entre Harry Styles y Liam Payne causó gran conmoción en redes sociales debido a que se despertaron los rumores de que los integrantes de One Direction estaban planeando un reencuentro, a pesar de que este ha sido desmentido por el propio Niall Horan, quien asegura que no ocurrirá porque no ha habido tiempo para organizarlo.

One Direction fue una boyband muy exitosa.

Liam Payne ha sido uno de los integrantes que ha estado muy interesado en el reencuentro de One Direction, el cual viene sonando desde hace ya varios años y que cobró fuerzas debido a que este 2020 se celebró el décimo aniversario de la banda, por lo que los fans especularon que dicho suceso sería el pretexto perfecto para que los chicos se reúnan sobre el escenario.

Te puede interesar: El reencuentro de One Direction SE CANCELA, Niall Horan lo confirma

Zayn Malik podría descartar un reencuentro con One Direction.

Pero eso no sucedió y además se dio a conocer que Zayn Malik no estaría dispuesto a tener un encuentro con sus ex-compañeros, pues se asegura que el joven cantante de origen británico fue obligado por su madre a pertenecer a la famosa agrupación y que jamás se sintió a gusto en ella.

Fotografías: Instagram y Youtube