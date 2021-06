Liam Payne, conocido por haber formado parte de la banda One Direction, ofreció una entrevista al podcast The Diary Of A CEO by Steven Bartlett para hablar sobre diversos temas relacionados a su vida privada. Fue ahí donde el cantante confirmó que su relación sentimental con la modelo Maya Henry había finalizado.

El cantante británico inició la conversación mencionando que lamentaba haber lastimado a su hoy ex prometida: “Estoy más decepcionado conmigo mismo, porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno en las relaciones”.

El episodio 83 de The Diary Of A CEO by Steven Bartlett ha contado con la presencia de Liam Payne.

Asimismo, el intérprete de ‘Strip (That Down)’ dijo que no estaba a gusto en la relación: “No estaba dando una muy buena versión de mí, no apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Honestamente puedo decir que me siento mejor ahora. No me siento bien, pero tenía que suceder. Fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema”.

Para finalizar el tema de su ruptura con Maya Henry, él señaló que necesitaba trabajar en sí mismo antes de volver a darse una oportunidad en el amor: “Sé cuál es mi patrón con las relaciones y realmente lo siento. A veces lucho por estar solo y creo que entro y salgo de las relaciones demasiado rápido. Necesito un minuto. Necesito controlarme”.

Liam Payne le dio un lujoso anillo de compromiso

El anillo de compromiso que el cantante le dio a su hoy ex prometida estaba valuado en 3 millones de dólares.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la modelo de origen texana y Liam Payne confirmaron su relación en septiembre de 2019. Un año más tarde anunciaron que estaban comprometidos, pero el detalle que llamó la atención es que el cantante le dió una sortija valuada en 3 millones de dólares.

Cabe destacar que los famosos se conoció meses después de que el ex One Direction se separara de la estrella televisiva inglesa Cheryl Cole, quien es la madre de su hijo Bear de apenas 4 años de edad. La noticia ha causado gran sorpresa entre sus fanáticos, pues muchos aseguraban que eran la pareja ideal.

¿Quién es Maya Henry?

La ex prometida del cantate ha sido rostro de importantes marcas de moda como Dolce & Gabbana, Vogue y Elle, entre otros.

Maya Henry es hija de Thomas J. Henry, un exitoso y multimillonario abogado de origen texano. Ella comenzó su carrera artística en las redes sociales, siendo Instagram la plataforma en donde goza de mayor popularidad, ya que su cuenta oficial posee más de un millón de seguidores.

Además de haber protagonizado diversas portadas de revista y haber desfilado para importantes marcas de moda, la ex prometida de Liam Payne está al frente de una ONG que proporciona material escolar a los jóvenes de escasos recursos en Texas, razón por la cual no sorprende que esté estudiando para ser abogada de derechos humanos.

