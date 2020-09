Liam Payne rompe silencio sobre compromiso con Maya Henry: “Somos muy felices”

Liam Payne ha compartido su felicidad por estar comprometido con Maya Henry, de 20 años de edad.

La estrella de One Direction de 27 años, confirmó recientemente los informes de que le pidió matrimonio a la bella modelo y ahora ha dado una entrevista sobre estar comprometido.

Demostrando que Liam Payne, quien comparte a su hijo Bear con su ex- pareja, Cheryl, se siente en la luna después de comprometerse con Maya Heny, la sensación del pop habló sobre su futura esposa en una aparición en el programa de entrevistas estadounidense Good Morning America.

Tras rompimiento con Cheryl Ann Tweedy, Liam Payne comenzó un discreto romance con Maya Henry

"¡Estamos realmente felices!", dice Liam Payne

Luego pasó a detallar cómo la semana estuvo marcada por una serie de nuevas experiencias, Liam Payne agregó:

"Quiero decir, en la última semana, acabo de tener un cumpleaños, mi hijo fue a la escuela por primera vez hoy, así que me parece una gran cantidad de novedades, de verdad, lo cual es genial".

Liam Payne le pidió a Maya Henry, quien ha sido su novia durante dos años, que se casara con él presentándole un anillo de compromiso de 3 millones de libras.

Durante meses, los tortolitos mantuvieron su romance bastante discreto. Cuando los vieron juntos por primera vez en agosto de 2018, Liam Payne todavía estaba lidiando con su muy pública separación de su amor de largo plazo, Cheryl.

El creador de éxitos ha compartido anteriormente que conocer a Maya Henry, nativa de Texas, lo ayudó a reparar su corazón después de que se separó de Cheryl.

"Algo realmente me lastimó y me hizo apreciar el amor y la gente mucho más, durante mucho tiempo, viví una vida tan expuesta hizo que las citas fueran realmente difíciles", explicó el ex- integrante de One Direction.

