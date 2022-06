Liam Payne reta a Justin Bieber a una pelea de box

La polémica entrevista que Liam Payne ofreció a Logan Paul para el podcast ‘Impaulsive’ en YouTube sigue dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, los cibernautas han reaccionado al controversial reto que el ex integrante de One Direction le hizo a Justin Bieber.

De acuerdo con el cantante británico, él no descarta la idea de iniciar una carrera en el mundo del boxeo: “Si tengo la oportunidad de saltar al ring y sentirme como un gladiador en el siglo XXI, estoy dentro… Me encanta el boxeo como deporte y creo que es fantástico. Simplemente disfrutaría el desafío y el camino hacia él sería genial”.

Al ser cuestionado por Logan Paul sobre sus contrincantes, él dijo que le gustaría pelear con el rapero y boxeador KSI pero que para hacerlo primero tendría que prepararse. De igual modo, mencionó que aceptaría subirse a un ring con Bieber, pero él cree que no lo haría.

“Pelearé con quien quieras. pero no creo que Justin Bieber lo haga por la misma razón por la que no pelearía con Trippie Redd, no creo que esté a mi nivel”, declaró Liam Payne.