Liam Payne hace polémicas declaraciones sobre One Direction

Liam Payne causó controversia en redes sociales tras ser publicada en YouTube la nueva entrevista que ofreció a Logan Paul en el episodio #328 de IMPAULSIVE, esto debido a que en ella realiza fuertes comentarios sobre One Direction y de quienes fueron sus compañeros.

En poco más de una hora, el cantante recordó los momentos que vivió mientras formó parte de la agrupación. Sin embargo, el detalle que indignó a las fanáticas es que aseguró que el proyecto que lo lanzó a la fama se formó gracias a él y a una promesa de Simon Cowell: “Empezó con mi cara y luego trabajó con el resto... Nunca antes había contado esa historia”.

De igual modo, Liam Payne menciona que se agarró a golpes con un integrante de la boy band británica, que Louis Tomlinson era una persona ruidosa, que Zayn Malik tiene una mala educación que provoca que sea grosero y violento con los demás. Por otro lado, asegura que Justin Bieber “no está a su nivel” para pelear con él.

'Strip That Down' tuvo el mejor debut entre sus compañeros pero aún no supera el millón de reproducciones en Spotify.

Tal y como te mencionamos al principio, la entrevista con Logan Paul causó gran indignación entre los fans, esto debido a que también aseguró que ‘Strip That Down’, sencillo con el que debutó como solista en 2017, superó en éxito a las canciones lanzadas por sus compañeros.

“Primera canción, mil millones de reproducciones. Creo que vendió más que todos dentro de la banda”, declaró el cantante de 28 años. No obstante, él no se esperaba que los fans lo tacharan de mentiroso al demostrar que han pasado 5 años del lanzamiento de su sencillo debut y este aún no supera la cifra que él presumió con orgullo en IMPAULSIVE.

¿Qué ha sido de Liam Payne?

Al igual que sus ex compañeros de 1D, el cantante intentó hacer una carrera musical en solitario, la cual no ha tenido el éxito que él deseaba.

Lamentablemente, Liam Payne ha destacado por estar inmerso en la polémica y no por un exitoso desempeño musical. Recordemos que hace un par de días te dimos a conocer en La verdad Noticias que el cantante se dejó ver con la mujer con la que le fue infiel a Maya Henry, lo cual le ha costado duras críticas.

