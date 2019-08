Liam Payne filtró su P@CK y sus seguidoras se prendieron

El gusto no les duró mucho a las Directioner, aunque siendo especialistas en esto; se dieron cuenta de la íntima fotografía a tiempo y con tan solo 8 segundos lograron sacarle screenshot para poder compartirla en redes sociales a tal grado de viralizarla y hacerla pública para que llegara a manos de los medios de comunicación, quienes se encargaron de su difusión oficial a través de portales de información.

Se trata de una foto bastante sensual que aunque tuvo poca luz, hay partes en las que pueden reconocerse claramente los tatuajes de Liam sin importar lo que quieran decir después; esto si intenta defenderse con que es parte de un montaje o exceso de edición, pues la fotografía fue tomada de su cuenta oficial antes de que pudiera bajarla.

De acuerdo a lo que se dio a conocer; la fotografía ha estado circulando en diversos medios a tal grado de generar polémica; pues así como la subió, la bajó; lo que muchos creen que fue por un error.

Haciendo correcciones, la fotografía no muestra su pack, sin embargo es muy íntima por el lugar donde tiene su mano y la manera sensual en la que está recostado; pues solo hay una sábana blanca que le cubre parte del torso y las piernas.

Se dio a conocer que el joven cantante no ha mencionado nada con respecto a la publicación ni mucho menos a la fotografía, sin embargo son los mismos usuarios aquellos que han dicho que Liam no publica con la misma frecuencia desde aquel día tan bochornoso.

Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en la que un famoso está envuelto en fuertes polémicas por filtrar una fotografía sin querer, y es que si realmente no fueran famosos, no habría motivo para viralizarse; básicamente ni serían tomados en cuenta, pero como tienen miles y millones de seguidores es imposible que por lo menos uno de ellos mire el material y haga alboroto por ello.

