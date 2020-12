Liam Payne compara a Jesy Nelson con Zayn Malik tras sus salida de Little Mix/Foto: InStyle México, DNA india y Los 40

Liam Payne recurrió a las redes sociales para comentar sobre la decisión de Jesy Nelson de renunciar a Little Mix a el martes (15 de diciembre), y se refirió a su ex compañero de banda Zayn Malik en el proceso.

"¡Alguien hizo Zayn'd out (Zayn se va)! Lo cual, ya sabes... No, seamos serios con esto", dijo Liam durante un TikTok Live.

"Siempre es triste en este momento, cuando las bandas se meten en ese tipo de cosas. Y, quiero decir, después de haber estado allí yo mismo, siento que Zayn se había ido por las mismas razones, en realidad, de una manera extraña”, declaró el ex One Direction.

"Pero, ya sabes, le deseo a Jesy todo lo mejor. Les deseo a las chicas lo mejor para continuar como un trío", continuó.

Payne expresó: "Es un momento difícil; lo siento por ellas porque todas están mirando en esa pequeña pecera en este momento, y nadie realmente entiende lo que está pasando o cómo se siente por algunas personas... Envíen mucho amor a Little Mix”.

Jesy de Little Mix deja oficialmente al grupo

En su declaración del 14 de diciembre, Jesy Nelson mencionó que el "abandonar" Little Mix fue por su salud mental como su principal razón para ya no continuar en la banda de chicas.

De manera similar, Zayn dejó One Direction en marzo de 2015, menos de dos meses después de que la banda iniciara su gira On the Road Again.

Little Mix ahora será un grupo de tres chicas, pero tras la salida de Jesy Nelson, muchos se preguntan si la banda podría desaparecer/Foto: CNN

Casualmente, Zayn estaba comprometido con la ahora ex compañera de banda de Nelson, Perrie Edwards, en el momento en que dejó One Direction, aunque la pareja se separó varios meses después.

Se rumoró durante mucho tiempo que el exitoso sencillo de Little Mix de 2016, "Shout Out to My Ex", es una indirecta dirigida a Zayn, quien luego se mudó con la supermodelo Gigi Hadid, y con quien tuvo a su primera hija en septiembre.

¿Crees que Jesy Nelson podría regresar a la música como solista justo como lo hizo Zayn Malik en su momento? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

