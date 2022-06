Liam Payne asegura que tener un hijo arruinó su relación con Cheryl Cole

Las recientes declaraciones del ex integrante de One Direction han causado polémica en redes sociales.

Liam Payne vuelve a estar envuelto en la polémica debido a las fuertes declaraciones que realizó en su reciente participación en el podcast Impaulsive with Logan Paul. En dicha entrevista, el ex integrante de One Direction aseguró que su romance con la cantante Cheryl Cole llegó a su fin por culpa de su hijo, el pequeño Bear Grey Payne.

En primera instancia, el cantante aseguró que su ex pareja sufrió una fuerte hemorragia en el parto y que debutar como padre no fue nada fácil. Sin embargo, el detalle que llamó la atención e indignó a más de uno es que él mencionó sin problema alguno que la llegada de su bebé arruinó su relación.

“Me gusta hablar con otros papás primerizos. No sabes lo que te espera y todo cambia… Para ser honesto, la paternidad arruinó nuestra relación en ese momento pero por las razones correctas”, declaró el intérprete de 'Strip That Down'. Por otro lado, él dejó en claro que Cheryl Cole ha sido una excelente madre y que su relación actual con ella es la mejor.

Finalmente, Liam Payne revela que ahora está orgulloso del tiempo que pasa con su hijo y que hoy en día está enfocado a trabajar para que no le falte nada: “Mi vida ahora es suya, mi dinero es suyo, tengo varias empresas que él podrá dirigir si quiere algún día o que podrá vender… Pero ahora mismo sólo tiene 5 años, así que tenemos un largo camino por recorrer”.

Escucha las declaraciones del cantante a partir del minuto 38:48.

Se disculpa con Zayn Malik

Tras recibir fuertes críticas por hacer polémicos comentarios sobre Zayn Malik, el cantante recurrió a su cuenta de Twitter para disculparse.

En esa misma entrevista, el cantante británico realizó fuertes declaraciones sobre One Direction. Sin embargo, el detalle que indignó a más de una fanática es que aseguró que tiene muchas razones para que Zayn Malik no sea de su agrado y que él sigue esperando que acepte su ayuda para cambiar de actitud.

“Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado”, declaró el ex integrante de One Direction.

Ante los múltiples ataques de los fans, él no tuvo más remedio que acudir a Twitter para disculparse: “Chicos, normalmente no comentaría sobre estas cosas, pero cuando es tu familia es difícil dejarlo pasar… Siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero siempre estaré de su lado. Eso es familia, Zayn es mi hermano y lo apoyaré por siempre”.

¿Qué pasó con Liam Payne?

El cantante saltó a la fama tras formar parte de One Direction, grupo musical que gozó de gran éxito en 2010.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Liam Payne últimamente ha destacado por estar inmerso en la polémica y no por tener un exitoso desempeño musical, pues recordemos que el cantante fue señalado de haberle sido infiel a su prometida Maya Henry, lo cual le ha costado duras críticas.

