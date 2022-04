Liam Neeson podría volver a Star Wars en Disney Plus ¿Qué condición ha puesto? Foto: marca.com

Liam Neeson interpretó hace 22 años a Qui-Gon Jinn en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma, pero ahora, los fans aclaman por su regreso a la franquicia, ¿qué tendrá que hacer la producción para cumplir con este sueño?

En La Verdad Noticias te revelamos que el furor por el regreso de este actor se intensificó cuando en Han Solo: Una historia de Star Wars volvió Darth Moul.

Anteriormente te contamos cuando anunció su retiro de las películas de acción; sin embargo, ahora te diremos qué condición podría traer al actor de regreso a la Guerra de las Galaxias.

Liam Neeson y la condición que pone para volver a Star Wars

Fue a ComicBook al que el famoso actor confesó cuál sería la condición para que esté de vuelta en la saga, estas fueron sus palabras:

"Soy un poco snob cuando se trata de televisión, debo admitirlo. Simplemente me gusta la pantalla grande.”

Como sabes los próximos lanzamientos para la franquicia están pensados para ser estrenados en Disney Plus, y no se tratan de películas sino de series de televisión, de ahí que el actor podría no regresar a la saga a menos que el proyecto sea para las salas de cine.

Sin duda el regreso de Liam podría causar gran furor entre los fans, pero esa ilusión podría solo quedarse en ello, ya que, por ahora, la franquicia no ha dado pie a proyectos para la pantalla grande.

¿Cuántos años tiene el actor americano Liam?

Liam. Foto: independentespanol.com

Tiene 69 años de edad, pues nació el 7 de junio de 1952 en Ballymena, Reino Unido.

