Liam Neeson anuncia su retiro de las películas de acción ¿Qué pasó?

Liam Neeson causó revuelo en redes sociales al asegurar que dentro de los próximo meses le dirá adiós a las películas de acción, no sin antes cumplir algunos compromisos cinematográficos que ya había pactado. Así lo informó el destacado actor británico en entrevista exclusiva para el medio Entertainment Tonight

"Tengo 68 años y medio, cumplo 69 este año. Hay un par de películas más que voy hacer, si el COVID-19 lo permite. Hay un par en desarrollo y creo que después de esas, será todo. Bueno, a menos que acabe en una caminadora, o algo así, antes", comentó Liam Neeson al medio estadounidense, a quien le aseguró que su retiro del cine de acción será irrevocable.

El actor británico reveló a Entertainment Tonight que disfrutó participar en las películas de acción, sobre todo porque golpeaba a personas que le doblaban su edad. De igual modo, recordó una divertida anécdota del último proyecto cinematográfico que rodó en Australia.

"Acabo de terminar una película en Australia, donde lucho contra un chaval, un actor muy amable llamado Taylor. En medio de la lucha lo he mirado jadeando, aunque él no parecía nada cansado. En ese momento le he preguntado: 'Taylor, ¿cuántos años tienes?', a lo que ha respondido: '25'. Y yo contesté: 'esa es la edad de mi hijo mayor'", contó Liam Neeson.

Asimismo, Liam Neeson, quien interpretó al Maestro Jedi en ‘Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma’, reveló que no tenía idea que los fanáticos de la franquicia habían realizado una campaña para que su personaje regresara en Disney+, por lo cual fue cuestionado si le gustaría participar en una nueva serie y él dijo que sí.

La trayectoria de Liam Neeson en el cine

Liam Neeson ha forjado una exitosa carrera dentro de la industria del cine de acción, entre las cuales destacan ‘Búsqueda Implacable’, ‘El Pasajero’, ‘Una Noche Para Sobrevivir’, ‘Sin Identidad’, ‘Furia de Titanes’, ‘Asalto’, ‘Batman Begins’, 'Cold Pursuit' y ‘The Grey’.

Fotografías: Instagram