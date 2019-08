Liam Hemsworth rompe el silencio y CONFIRMA la separación con Miley Cyrus

La historia de amor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth comenzó en las grabaciones de la película "La última canción" durante el año de 2010, sin embargo, su romance fue muy comentado en las redes sociales pues ambos decidieron comprometerse, pero optaron por terminar su compromiso.

Luego de algunos años de estar separados, el destino los puso de nuevo juntos y para finales de diciembre del año pasado anunciaron una boda inesperada, los famosos tuvieron una íntima celebración con familiares y amigos cercanos.

Los fans de la cantante y el actor estaban felices por la unión, pero, tras algunos meses de haberse casado, la representante de Cyrus anunció la separación con el famoso, y esto fue debido a unas fotografías que empezaron a filtrarse en internet, donde la famosa fue captada besándose con una mujer.

Ante la noticia inesperada de su separación, el actor Liam Hemsworth no había comentado nada al respecto, pero, recientemente en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram reveló la triste situación de su matrimonio.

"Hola a todos solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y le deseo nada más que salud y felicidad hacia adelante”.

La imagen que compartió el actor se muestra un hermosa atardecer y con aquel paisaje decidió expresar lo sucedido tras la separación definitiva de ambos, luego de haberse casado hace un par de meses.

"Este es un asunto privado y no he hecho, ni voy a estar haciendo, ningún comentario a ningún periodista o medios de comunicación. Cualquier cita reportada que me atribuya son falsas. Paz y amor". Escribió Liam Hemsworth.

