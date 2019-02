Liam Hemsworth reveló que Miley Cyrus ya cambió su apellido de casada

La famosa cantante Miley Cyrus sorprendió a todos sus fans, luego de haber compartido en su cuenta personal de Instagram diversas fotografías, revelando la ceremonia de su boda con el actor Liam Hemsworth, ambos se casaron el pasado mes de diciembre.

Ambos famosos tras el anuncio de su matrimonio estremecieron las redes sociales debido a las románticos fotografías donde se puede apreciar a la pareja muy felices juntos.

Tras la boda de ambos famosos, en las redes sociales de Miley Cyrus aún sigue teniendo su nombre de soltera, pues no lo ha cambiado tal y como lo hizo la esposa de Justin Bieber.

Aunque durante una entrevista en el programa 'Live! With Kelly and Ryan', Liam Hemsworth confesó que Miley Cyrus si ha añadido el apellido de él a su nombre.

"En realidad, ahora es Miley Ray Hemsworth. Obviamente seguirá siendo conocida como Miley Cyrus, pero ha adoptado mi apellido, lo cual me parece genial. Yo no se lo pedí, la idea partió de ella, fue quien dijo: 'Por supuesto que voy a ponerme tu apellido". Mencionó el actor.

Después de haberse casado en diciembre, la pareja ha ido asimilando el nuevo comienzo que tienen como un matrimonio.

"Empieza a parecerme un poco más natural, pero las primeras semanas... No sé, solo llevamos casados un mes y medio. Las primeras semanas me resultaba muy extraño decir que éramos marido y mujer. Pero ahora he cambiado su nombre por el de 'esposa' en mi teléfono móvil".