Liam Hemsworth con nueva NOVIA se presume con sus padres (FOTOS)

Liam Hemsworth ha causado furor en las redes sociales, pues luego de la polémica de su separación con la cantante Miley Cyrus, ahora al parecer estaría confirmando un nuevo romance con una nueva chica.

Resulta que se rumora que Liam Hemsworth está saliendo con Gabriella Brooks en medio de su divorcio de Miley Cyrus y se separa de Maddison Brown, pues unas exclusivas imágenes comprueban que hasta podría ya conocer a los padres del actor.

¿Liam presentó su nueva novia a sus padres?

Según el portal Daily Mail, este lunes 16 de diciembre en Byron Bay, Australia, el actor Liam Hemsworth, a quien Miley Cyrus le envió una indirecta en su cuerpo, presentó ahora a la modelo, de 21 años, a sus padres, Craig y Leonie Hemsworth, según evidenció con unas imágenes que salieron publicadas.

Tal parece que las fotos del almuerzo muestran a Liam Hemsworth abrazando a su madre antes de presentarle a Gabriella, quien le da un cálido abrazo a Leonie, por lo que el portal informó tambien que Liam y Gabriella, que es de Sydney, Australia, se sentaron juntos mientras charlaban con sus padres.

Este almuerzo llega dos meses después de que también se rumorara que Liam, que acostumbra a colarse en las bodas sin ser invitado, salía con la actriz de la dinastía Maddison Brown, ya que los dos fueron fotografiados besándose y tomados de la mano en la ciudad de Nueva York.

Con anterioridad hay que recordar que Maddison le dijo a la revista Confidencial por qué no discutirá su relación con Liam: "Mi regla no es hablar de mi vida personal…Puedo entenderlo desde un punto de vista objetivo por qué la gente está interesada. No está realmente en mi realidad cotidiana".

Cabe mencionar que todo parece indicar que la relación de Maddison y Liam ha terminado, a juzgar por las recientes fotos de Gabriella conociendo a sus padres, ya que la fecha del almuerzo también se produce en medio del divorcio de Liam de su ex esposa Miley Cyrus.

