Liam Gallagher se cayó de un helicóptero y compartió cómo quedó su rostro

Liam Gallagher ha revelado su rostro magullado y golpeado después de caer de un helicóptero, en donde afortunadamente vive para contarlo y en varios medios internacionales ya empiezan a dar la noticia.

El exlíder de Oasis, de 48 años, encabezó el festival de la Isla de Wight anoche, pero sufrió una extraña lesión después de su actuación en donde el accidente por poco le arrebata la vida.

¡Liam Gallagher sufre accidente!

El cantante escribió en Twitter: "Así que mira esto, me caí del helicóptero anoche. No pudiste decirlo todo bien. ¿Quién dijo que RnR está muerto? Keith Moon, come tu piel de tambor. Vamos, sabes LG x".

Una selfie mostraba dos tiritas en la nariz y raspaduras y moretones en la cara. Liam bromeó diciendo que había caído desde 100,000 pies cuando un fan sugirió que se había caído boca abajo.

Pero no te espantes, ya que el músico bromeó en una publicación posterior diciendo que la foto sería la portada de su próximo álbum.

Cabe mencionar, que las imágenes aparecerán en su próximo video musical. El cantante incluyó temas de Oasis en su set de titulares con temas como Rock 'n' Roll Star, Supersonic y Morning Glory, temas que fueron éxito con su hermano Noel Gallagher.

Sus éxitos en solitario, incluidos Wall of Glass, Greedy Soul y Shockwave, tuvieron una gran acogida. El hijo del rockero, Gene, hizo una aparición en la batería para su tema The River, y el concierto se cerró con Wonderwall.

Su accidente se produjo un día después del estreno de Oasis: Knebworth 1996, una nueva película sobre los icónicos conciertos de la banda en Knebworth Park. Los grandes conciertos siguieron al lanzamiento del álbum debut de 1994 Definitely Maybe y su seguimiento aún mayor (What's the Story) Morning Glory.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.