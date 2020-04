Lewis Howes presume la belleza natural de Yanet García/Foto: Mag El Comercio

La conductora y actriz Yanet García no sólo logró conquistar a los internautas, sino que también ha obtenido el corazón del ex deportista y celebridad Lewis Howes. El estadounidense suele demostrar constantemente lo enamorado que está de la mexicana, y en esta ocasión decidió presumir la belleza natural de su novia.

Lewis y Yanet formalizaron su noviazgo hace casi un año, pero se conocieron desde el 2018 durante una firma de libros, ya que Howes además de ser ex jugador de fútbol americano, ahora se dedica a escribir libros. Se cree que desde su primer encuentro ambos “hicieron clic”, porque comenzaron una amistad, que luego se convertiría en romance.

Incluso la ex Chica del Clima llegó a recibir una visita de su guapo novio cuando ella aún se encontraba como conductora del programa “Hoy”. Es tan fuerte y grande su amor, que Yanet García decidió a finales del 2019 mudarse con el estadounidense y abandonar su vida en México para iniciar una nueva experiencia con el empresario.

Lewis Howes muy enamorado de Yanet García

Aunque al principio de la relación, la regiomontana de 29 años era la que mostraba más interés en presumir a su novio, ahora es él quien no se cansa de adular a su novia en las redes sociales. Cada que Yanet comparte una sensual fotografía o video, el ex deportista no duda en dejarle un comentario.

También te puede interesar: Biografía de Yanet García; todo lo que tienes que saber de la Chica del Clima

Pero ahora, Lewis Howes de 37 años fue quien subió una foto de su bella novia en sus historias de instagram. En la imagen él escribió “amo a esta mujer”, además que mostró el libro en español que la conductora estaba leyendo; el look natural de García en la foto cautivo a los internautas.

Lewis Howes compartió una foto de Yanet García/Foto: Instagram

Además, Yanet García también enseña en sus redes sociales lo feliz que es a lado del empresario estadounidense, y los usuarios se sienten muy contentos de ver a la pareja tan enamorada.