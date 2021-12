Lety Caldron y su hijo Luciano luchan contra la discriminación

Lety Calderon es una de las actrices más reconocidas que hay en el país, y su vida es admirada por muchos, no solo por su labor en las telenovelas, sino también por su vida familiar.

Y es que ella ha sido un ejemplo para otras madres que, al igual, se enfrentan a los problemas de discriminación, pues tienen algun hijo o integrante con discapacidad.

En este caso, Lety Calderón, y su hijo Luciano, quien recientemente se graduó de la escuela, han tenicdo que romper con muchos paradigmas sobre la discriminación y el sindrome de down.

La famosa presumió que su hijo entrará a la anahuac

Este 3 de diciembre se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad, por lo que la actriz quien cuenta con más de 300 mil seguidores en redes sociales, estuvo invitada al programa Sale el Sol, y junto a su hijo hablaron del tema de la discapacidad.

la ex esposa de Juan Collado, aseguró que el principal problema es la ignorancia, y esa es la más grande discapacidad.

“Hay una gran ignorancia, y se vale, porque no debemos saber todo. Cuando nació Luciano yo no tenía la menor idea de lo que es el Síndrome de Down. Es una condición, la gente ni siquiera sabe cómo referirse, pero dice así ‘tu hijo con Síndrome de Down’, no pasa nada”, dijo.