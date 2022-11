Lety Calderón teme por la reacción de Luciano cuando visite a su papá en prisión

Leticia Calderón expresó su postura sobre la relación que mantienen sus hijos con su padre Juan Collado y su actual esposa, Yadhira Carrillo, a escasos días de que su primogénito diera a conocer públicamente su deseo de visitar al abogado en la cárcel.

Debido a las negativas que han sufrido Luciano y Carlo para reencontrarse con su papá desde que fue detenido por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora Lety habló al respecto de la reacción que tuvo Carrillo al escuchar sobre este tema, pues en su más reciente encuentro con la prensa la actriz dijo que ese caso sólo le correspondía al licenciado Guillermo Pous.

Lety Calderón asegura que sus hijos tienen la ilusión de ver a Juan Collado

“Son respetables todas las actitudes y reacciones, y comentarios, yo simplemente lo respeto. Ella realmente no los conoce, y sí tienen que entender eso ustedes y toda la gente, ellos tienen una gran ilusión de ver a su papá y nosotros vamos a respetar los tiempos. ¿De quién?, no sé, pero se va a respetar”, expresó Calderón en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Asimismo, la actriz que alcanzó la fama al protagonizar la telenovela Esmeralda, recalcó que ella deberá acompañar a sus hijos cuando obtengan el permiso para visitar al abogado en prisión.

“Luciano, como ven, es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque se me puede desmayar o se puede convulsionar. Emocionalmente es muy sensible, es incómodo para él, no sé cómo va a reaccionar, la verdad, por eso mismo también tengo que ir yo”, declaró.

Lety Calderón tiene sus papeles en orden por si llega a morir

Al hacer un balance de este 2022, la intérprete agradeció seguir viva y poder haber tenido el tiempo de poner todo en orden para cuando fallezca.

“Tuve dos eventos importantes en la madrugada que me estaba ahogando y yo pensé ‘o me muero de que no puedo respirar o me muero de un infarto’, porque no podía respirar, y me asusté horrible, corrí a firmar mi testamento a hablar con mis hijos, porque fue tan fuerte, dije ‘¿y qué tal si realmente me hubiera muerto?’”, apuntó.

