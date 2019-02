Lety Calderón fue invitada especial en una de las emisiones del programa ‘D-Generaciones’; ahí, recordó sus inicios en la televisión mexicana, cuando participó en el melodrama Amalia Batista, protagonizado por Susana Dosamantes.

Lety Calderón acusa a directora por violencia física (VIDEO)

En esa misma entrevista confesó que solo en dos ocasiones ha querido renunciar a su carrera artística, en una de ellas por culpa del maestro Enrique Álvarez Félix.

“Todo al principio fue muy mágico, muy bonito porque además me arroparon mucho mis compañeros, pero sí la sufrí mucho en dos ocasiones; la primera cuando hice una obra de teatro, en el Insurgentes, y el maestro José Luis Ibáñez me exigía tanto, me gritoneaba y me exponía delante de todos, sin saber que nunca había hecho teatro y salía llorando”.

Contó que la segunda ocasión fue cuando protagonizó la telenovela ‘La Indomable', cuando directora de escena la golpeó por no entender como hacer una escena, situación que provocó que abandonara el proyecto.

