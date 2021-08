En la industria musical When the party's over de Billie Eilish es uno de sencillos más exitosos y reproducidos en la época de la música digital.

Las canciones de Billie Eilish han dominado el mercado y las principales listas de popularidad desde su lanzamiento en 2017 y su producción discográfica posee varios premios entre los que destacan Grammys, Billboards y numerosos números uno en distintos países.

Dicho sencillo forma parte de las canciones de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, álbum debut de la cantante y el cual la lanzó al estrellato.

Letra de When the party's over de Billie Eilish en español

Cabe resaltar que este tema forma parte del extenso catálogo de las mejores canciones de Billie Eilish y por supuesto de las favoritas de sus fanáticos.

¿No sabes que no soy nada buena para ti?

He aprendido a perderte,

no me lo puedo permitir.

Me desgarré la camisa para evitar que te desangraras.

Pero nada nunca evita que te marches.

En silencio, cuando llego a casa,

y estoy completamente sola.

Podría mentir, decir que me gusta así.

Me gusta así.

Podría mentir, decir que me gusta así.

Me gusta así.

¿No sabes ya demasiado?

Solo sufriré si me dejas.

Llámame amiga, pero mantenme cerca de ti

-vuelve a llamarme-,

y yo te llamaré cuando se acabe la fiesta.

En silencio, cuando llego a casa,

y estoy completamente sola.

Podría mentir, decir que me gusta así.

Me gusta así.

Podría mentir, decir que me gusta así.

Me gusta así.

Pero a veces nada es mejor,

una vez que ambos dijimos adiós.

Simplemente dejémoslo pasar,

permíteme que te deje marchar.

En silencio, cuando llego a casa,

y estoy completamente sola.

Podría mentir y decir que me gusta así.

Me gusta así.

Podría mentir y decir que me gusta así.

Me gusta así.

¿Qué género es When The Party's Over?

Billie Eilish

Alternativa/independiente es el género musical con el que la intérprete ha conquistado las listas de popularidad y por supuesto el que va adaptado con esta canción.

Este género a impulsado a Billie Eilish a ser uno de los artistas más escuchados en su año de lanzamiento y logrando que la chica se presente en importantes entregas de premios y ceremonias privadas de la música.

¿Qué significado tiene la canción de Billie Eilish, When The Party's Over?

Arte visual de When the party's over

En el videoclip de la canción podemos ver a la cantante llorando un líquido color negro y según las declaraciones de la misma Billie, es simplemente una representación visual del arte.

Además esta es una representación visual de las cosas negativas que una persona en una relación tóxica ha traído a su vida, por lo que el vídeo acumula más de 700 millones de reproducciones.

When The Party's Over de Billie Eilish representa más allá de una simple canción pues forma parte importante de la biografía de la cantante y que seguirá haciendo ruido como uno de sus temas más exitosos.

