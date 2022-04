Letra de Waka waka de Shakira

Waka Waka de Shakira es una canción interpretada por la cantante colombiana con la colaboración del grupo sudafricano Freshlyground. Fue escogida por la FIFA como la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol de 2010 celebrada en ese año en Sudáfrica. Esta es la letra completa:

Llegó el momento,

caen las murallas

va a comenzar

la única justa

de las batallas

No duele el golpe,

no existe el miedo

quítate el polvo,

ponte de pie

y vuelves al ruedo.

Y la presión se siente,

espera en ti tu gente

Ahora vamos por todo

y te acompaña la suerte

samina mina Zangaléwa

porque esto es África.

CORO 1

Samina mina ¡eh! ¡eh!

waka waka ¡eh! ¡eh!

samina mina Zangaléwa

porque esto es África.

Oye a tu Dios y

no estarás solo

llegaste aquí

para brillar

lo tienes todo.

La hora se acerca

es el momento

vas a ganar

cada batalla

ya lo presiento.

Hay que empezar de cero

para tocar el cielo.

Ahora vamos por todo

y todos vamos por ellos

samina mina Zangaléwa

porque esto es África.

(CORO 1)

CORO 2

Samina mina ¡eh! ¡eh!

waka waka ¡eh! ¡eh!

samina mina Zangaléwa

anawaaa ¡ah! ¡ah!

(CORO 1)

Waka wakama ¡eh! ¡eh!

waka wakama ¡eh! ¡eh!

Cause this is Africa.

(CORO 2)

(CORO 1)

yango ¡eh! ¡eh!

yango ¡eh! ¡eh!

samina mina Zangaléwa

anawaaa ¡ah! ¡ah! (REPETIR)

Si deseas conocer el importante récord que rompió la cacnción Waka waka de Shakira, a continuación La Verdad Noticias te comparte los detalles de esta canción conmemorativa del mundial 2010.

¿Waka waka de Shakira es ofensiva?

No, la canción de Shakira del mundial representa el ritmo y la identidad africana y marca el paso de este evento único. Al mismo tiempo, los fondos recaudados se destinarán a la campaña "20 Centers for 2010".

El objetivo de esa campaña es lograr, a través del fútbol un "cambio social positivo", con la construcción en África de 20 centros "Fútbol para la esperanza" para solucionar problemas de salud y educación.

¿Waka waka es una canción copiada?

Canción del mundial interpretada por Shakira

No, el estribillo utilizado en la canción Waka waka de Shakira se basó en un canto de Camerún llamado «Zangalewa» que hizo popular el grupo Golden Sounds formado por exmilitares de ese país. El grupo afirmó que ellos no la compusieron, sino que la adoptaron de un canto popular que apareció espontáneamente por parte de scouts africanos cuando marchaban.

Después del éxito de «Zangalewa» en África, a fines de los años 1980, la melodía habría llegado a la República Dominicana, donde Wilfrido Vargas la adaptó para el grupo tropical Las Chicas del Can, y en donde el «Waka Waka» o «Zangalewa» era el estribillo de la canción «El negro no puede».

Canciones de Shakira

Música de Shakira

Con una carrera artística de más de 30 años, toda la música de Shakira ha vendido más de 80 millones de álbumes. Además de Waka waka de Shakira, las canciones que le han dado el éxito y fama que tiene hasta el momento están incluidos en los álbumes de estudio:

1991: Magia

1993: Peligro

1995: Pies descalzos

1998: ¿Dónde están los ladrones?

2001: Servicio de lavandería / Laundry Service

2005: Fijación oral vol. 1

2005: Oral Fixation vol. 2

2009: Loba / She Wolf

2010: Sale el sol

2014: Shakira

2017: El Dorado

