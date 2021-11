Letra de Toxic de Britney Spears

Britney Spears ha tenido muchas canciones exitosas a lo largo de su carrera, pero "Toxic" ha sido una de las más famosas e incluso controversiales, tras ser lanzada en una época más conservadora con un vídeo musical en extremo sensual.

El vídeo oficial de la canción ha alcanzado las 536.427.116 visualizaciones y más de 3 millones de "me gusta" en su canal oficial de YouTube. "Toxic" fue lanzada originalmente en 2003.

Anteriormente, en La Verdad Noticias te compartimos la letra de Baby one more time de Britney Spears, ahora te traemos la letra completa de "Toxic", tema incluido en su cuarto álbum de estudio, In the Zone (2003).

¿Quién escribió Toxic de Britney Spears?

"Toxic" fue compuesta por Christian Karlsson, Pontus Winnberg, Cathy Dennis y Henrik Jonback par convertirse en el noveno sencillo de la carrera de Britney, y ganadora del premio Grammy a "Mejor Grabación Dance".

¡Mira la letra completa de Toxic a continuación!

Cariño, ¿no ves que estoy llamando?

un tipo como tú debería llevar una alarma,

es peligroso, me estoy enamorando.

No hay escapatoria,

no puedo esperar, necesito un golpe (en el corazón),

cariño, dámelo, tú eres peligroso,

me encanta.

Demasiado alto,

no puedo bajar,

estoy perdiendo la cabeza,

girando y girando,

¿me sientes (entiendes) ahora?

Con el sabor de tus labios,

estoy en una carrera (me dejo llevar),

tú eres tóxico, me estoy deslizando,

con el sabor del veneno del paraiso,

soy adicta a ti,

¿No sabes que eres tóxico?

Y me encanta lo que haces.

¿No sabes que eres tóxico?

Se está haciendo tarde para renunciar a ti,

tomé un sorbo de la taza de mis demonios,

despacio, me está dominando.

Demasiado alto,

no puedo bajar,

está en eire y en todo alrededor

¿puedes sentirme?

Con el sabor de tus labios,

estoy en una carrera,

tú eres tóxico, me estoy deslizando,

con el sabor del veneno del paraiso,

soy adicta a ti,

¿No sabes que eres tóxico?

Y me encanta lo que haces.

¿No sabes que eres tóxico?

¿No sabes que eres tóxico?

Con el sabor de tus labios,

estoy en una carrera,

tú eres tóxico, me estoy deslizando,

con el sabor del veneno del paraiso,

soy adicta a ti,

¿No sabes que eres tóxico?

Con el sabor de tus labios,

estoy en una carrera,

tú eres tóxico, me estoy deslizando,

con el sabor del veneno del paraiso,

soy adicta a ti,

¿No sabes que eres tóxico?

Intoxícame ahora,

con tu cariño,

creo que ahora estoy preparada,

creo que ahora estoy preparada,

intoxícame ahora,

con tu cariño,

creo que ahora estoy preparada

¿Cuál es la canción más escuchada de Britney Spears?

"Baby one more time", la canción más exitosa de Britney Spears

Cómo te revelamos anteriormente, en 1999 "Baby One More Time" fue la canción más vendida y escuchada del mundo, y continúa siendo el tema más icónico de Britney Spears.

¿Cuándo debutó Britney Spears?

Debut de Britney Spears

Britney Jean Spears, mejor conocida solamente como Britney Spears, debutó como solista en 1999 con su álbum "Oops!... I Did It Again", pero su carrera comenzó mucho antes en "The Mickey Mouse Club" y producciones teatrales.

Britney Spears y Christina Aguilera saltaron a la fama juntas con el programa de Disney Channel. Tras la controversia por la tutela de la princesa del pop, Aguilera publicó una foto antigua para declarar su apoyo.

