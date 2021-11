Soy como quiero ser es el título del quinto álbum de estudio grabado por el intérprete mexicano Luis Miguel; fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Warner Bros. Records para Estados Unidos y WEA Latina para Hispanoamérica y Resto del mundo el 21 de julio de 1987, primero para dicha compañía disquera. Aquí te compartimos la Letra de Soy como quiero ser de Luis Miguel.

En 1988 el álbum Soy como quiero ser obtuvo una nominación a la Mejor Interpretación de Pop Latino en los 30°. edición anual de la Premios Grammy, pero finalmente perdió contra Un hombre solo de Julio Iglesias.

El álbum Soy como quiero ser fue dirigido y producido por el compositor y productor musical español Juan Carlos Calderón, que generó con este disco un profundo cambio de estilo más internacional y el aumento de popularidad del interprete de canciones de amor Luis Miguel.

¿Quién escribió la canción Soy como quiero ser?

Luis Miguel desde su juventud ha tenido canciones exitosas

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Soy como quiero ser fue escrita por Juan Carlos Calderón quién también dirigió y produjo la canción interpretada por el en ese entonces joven cantante Luis Miguel.

Cabe mencionar que Juan Carlos Calderón dentro de su trayectoría destaca que entre 1969 y 1980, se convirtió en el productor de todos los discos del grupo Mocedades, así como compositor de muchos de sus temas en esa etapa.

En 1973 les compuso «Eres tú», que quedó segunda clasificada en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1973, una canción de la que se vendieron un millón de copias en Estados Unidos en español.

Soy

Como quiero ser

Sin mandatos ni fronteras

Soy como quiero ser

La que quiera, que me quiera

La que no, que no me quiera

Soy

Como quiero ser

A nadie impongo mis ideas

Y respecto las de cada quien

Por muy extrañas que sean

Por eso soy

Como quiero ser

Y amo la libertad de vivir como yo quiera

Por eso quiero que sepas

Que no cambiarás mi senda

Porque yo soy

Como quiero ser

Sin mandatos ni fronteras

Soy como quiero ser

La que quiera, que me quiera

La que no, que no me quiera

No navego en barco de papel

Puedo cruzar cualquier mar

Si naufrago alguna vez

No lo debes olvidar, yo sé que aprenderé a nadar

Porque yo soy

Como quiero ser

Sin mandatos ni fronteras

Soy como quiero ser

La que quiera, que me quiera

La que no, que no me quiera

Soy como quiero ser

Canciones de Soy como quiero ser de Luis Miguel

Así lucia Luis Miguel en 1987, cuando interpretó Soy como quiero ser

En el álbum Soy como quiero ser, las interpretaciones especiales de duetos en "Sin hablar" es con la cantante y actriz estadounidense Laura Branigan, en "No me puedo escapar de ti" es con la actriz y cantante mexicana Rocío Banquells y en los metales por Mark Russo.

En febrero de 1988 se lanzó una edición especial para Brasil con tres temas adaptados al portugués que sustituyeron a sus versiones en español y mientras que la canción "No puedo escapar de ti" con Rocío Banquells es sustituida por una versión solo cantada por Luis Miguel.



¿Cómo se llama la primera canción de Luis Miguel?

Luis Miguel desde muy joven demostró talento para interpretar canciones

Sobre los primeros pasos de Luis Miguel para consagrarse como uno de los cantantes más famosos en todo el mundo se sabe que la primera canción que interpretó Luis Miguel fue "La Malagueña" de la cual no se la sabía toda completa, pero lo que logró interpretar demostró su incuestionable talento. Luis Miguel ha sido nominado a los Premios Grammy.

Cabe recordar que Luis Miguel Gallego Basteri conocido como ‘El Sol de México’, es considerado como uno de los artistas más grandes y exitosos de América Latina por su amplia gama de estilos musicales, incluyendo funk, pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi.

También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no se cruza con el mercado anglosajón durante la "Explosión latina" en la década de 1990.

Ahora conoces la letra de Soy como quiero ser de Luis Miguel, que representó otro de los éxitos del intérprete dentro de su trayectoría artística.

