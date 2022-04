Letra de Rabiosa de Shakira

Rabiosa de Shakira es una canción interpretada por la cantante y compositora colombiana, incluida en su séptimo álbum de estudio, Sale el sol (2010). Cuenta con dos versiones originales: una en inglés, la colaboración de Pitbull, y otra en español, interpretada con El Cata, esta es la letra completa:

Rabiosa

If you don't get enough I'll make it double

I got my boy now in big, big trouble

You know I want you atracao' ahí (ratata)

You've got a lot of that sex appeal

Don't play around because I'm for real

You see that road isn't meant for me

You know I want you amarrao' aquí

CORO

Oye mami

If you like it mocha

Come get a little closer

And bite me en la boca

Oye papi

If you like it mocha

Come get a little closer

And bite me en la boca

Rabiosa, rabiosa

Closer, come pull me closer

Yo soy rabiosa, rabiosa

Closer, come pull me closer

Rabiosa

If you don't get enough I'll make it double

I'm tryin to have fun and I love you

But you want me atracao ahí (ratata)

You got a lot of sex appeal

Now baby I'm for real

You see that road isn't meant for me

You know I want you amarrao' aquí

CORO (2 VECES)

Rabiosa, rabiosa

Closer, come pull me closer

Yo soy rabiosa, rabiosa

Closer, come pull me closer

CORO (2 VECES)

Letra de Rabiosa de Shakira en español

Esta es la letra completa de Rabiosa en español, misma canción con la que Shakira se mostró más sensual que nunca, en vídeo.

Rabiosa

Yo tengo pila y loco haciendo cola

Tengo a palomo metío en lío

Y yo te quiero atracao ahí, Ratata

Que yo te quiero a quinientos y perdío

Mentiras son dividí contigo

Porque esa vuelta no es pa mí

Que yo te quiero amarrao aquí

CORO

Oye mami, vuélvete loca

Aruñame la espalda y muérdeme la boca

Oye papi, vuélveme loca

Aruñame la espalda y muérdeme la boca

Rabiosa, rabiosa

Rabiosa, rabiosa

Yo soy rabiosa

Rabiosa, rabiosa

Rabiosa

Tu tienes pila y loco haciendo cola

Mira palomo metío en léo

Y tu me quieres atracao aquí Ratata

Que tú me tienes a quinientos y perdío

Mentiras son dividí contigo

Pero esa vuelta no es pa mí

Que tu me quieres amarrao aquí

CORO (2 VECES)

Rabiosa, rabiosa

Rabiosa

Tu eres rabiosa

Rabiosa, rabiosa

Rabiosa

Yo soy rabiosa

CORO (2 VECES)

¿Qué tipo de música es Rabiosa de Shakira?

¿Qué género de música es Rabiosa?

La canción de rabiosa de Shakira, sonada también en Spotify, es del género dance pop, merengue. Musicalmente, "Rabiosa" es una Merengue rap que es una canción reggae con influencias latinas y un toque de Cha cha cha.

¿Quién escribió la canción Rabiosa?

¿Quién escribió Rabiosa?

Rabiosa de Shakira fue originalmente escrita e interpretada por El Cata en su primer álbum "El Malo", como con otra canción del álbum Sale el Sol, "Loca''. Shakira grabó la canción en el verano de 2010 en República Dominicana con Pitbull y El Cata. El trío escribió y produjo, junto con el rapero británico Dizzee Rascal. La letra "Aruñame la Espalda y muérdeme la boca" se hace eco de los versos de Jaime Torres.

Rabiosa de Shakira fue lanzada como tercer sencillo del álbum el 19 de abril de 2011, y logró ingresar en el top 10 de las listas de sencillos de España, Francia y Estados Unidos, y recibió críticas positivas de los expertos en música estadounidenses como Billboard.

