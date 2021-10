La letra de Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel compuesta por Armando Manzanero fue toda una inspiración de el. En su momento declaró que la canción la inspiró una mujer con la que siempre veía para tomar café con ella.

Comentó en ese momento que cuando se sentaban en la mesa, él bajaba la mano y le subía la falda. Con una entrevista para Imagen Televisión, el compositor dio detalles de este suceso.

Además, declaró que no hay una mujer que no pueda amar, y no hay una musa en específico. Sin embargo, sus deseos de expresarse son los que lo inspiraron para escribir las canciones que se volvieron un éxito, como Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel quien interpreta canciones de amor.

Significado de Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel

Por Debajo de la Mesa, fue uno de los éxitos de Luis Miguel

Armando Manzanero Canché fue un compositor yucateco, cantante, actor, músico y productor discográfico mexicano, considerado por parte de especialistas, prensa y músicos como uno de los compositores más exitosos de Latinoamérica.

Fue nominada a canción pop del año en la 10ª. entrega anual de los Premios Lo Nuestro y Manzanero recibió un Premio Latino de Broadcast Music, Inc. (BMI) por escribir la canción.

Letra:

Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla

Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical

Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla

Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van

Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida

En donde escondo un beso con matiz de una ilusión

Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago

Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir

Y es que no sabes lo que tú me haces sentir

Si tú pudieras un minuto estar en mí

Tal vez, te fundirías a esta hoguera de mi sangre

Y vivirías aquí, y yo abrazado a ti

Y es que no sabes lo que tú me haces sentir

Que no hay momento que yo pueda estar sin ti

Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo

Muere el orgullo en mí

Y es que no puedo estar, sin ti

Me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo

Muere el orgullo en mí

Y es que no puedo estar

Sin ti

¿Quién escribió Por Debajo de la Mesa ?

Luis Miguel y Manzanero trabajaron varias canciones juntos

«Por debajo de la mesa» es una canción escrita por el cantautor mexicano Armando Manzanero e interpretada por el cantante mexicano Luis Miguel. Con arreglos de Bebu Silvetti, fue una de las dos composiciones originales escritas para el 12 álbum de estudio Romances (1997).

Fue lanzado como el sencillo principal del álbum el 14 de julio de 1997 y se convirtió en su decimotercer número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos. El vídeo musical muestra al cantante en un restaurante de alta cocina en la ciudad de Nueva York interpretando el tema.



¿Quién es la modelo de Por Debajo de la Mesa ?

Una exmodelo chilena participó en el video de Por Debajo de la Mesa

La ex reina de belleza María Eugenia Larraín Calderón conocida popularmente como «Kenita» Larraín, es una modelo, ingeniera comercial y numeróloga chilena, que participó en el video de Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, ha trabajado en diversos programas de televisión y fue coronada Reina del Festival de Viña del Mar en 2003.

Ahora conoces la letra de Por Debajo de la Mesa de Luis Miguel, canción que en su momento resultó todo un éxito.

