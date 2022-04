Letra de Paloma Blanca de Chiquis Rivera

La canción Paloma Blanca de Chiquis Rivera, fue la primera canción con la que se estrenó como cantante, dicha canción fue dedicada a su difunta madre, Jenni Rivera y con esto dió inicio a su esperada carrera musical. Esta es la letra completa:

No sabes cuanto te extraño

Más allá de las heridas

Hoy que me falta tu risa,

desde una estrella me cuidas

Quisiera darte un abrazo

Recuperar la confianza

Y aunque ya no nos dio tiempo

se que tu alma descansa

CORO

Vuela alto, vuela libre

Vuela mi paloma blanca

Que aunque ya no estés aquí

yo viviré bajo tus alas

Tenía tanto que decirte

Pero tu no me dejaste

Voy arrancar el dolor,

con el amor que me enseñaste

Pude haberme equivocado

Pero nunca fue pa' tanto

Está fuera de este mundo

Traicionar a quien más amo

Voy a rezar en tu nombre

Voy a pedir que descanses

Siento que tu alma me escucha

Así que hagamos las paces

(CORO)

Voy arrancar el dolor,

con el amor que me enseñaste

Ya me cansé de llorar

Y no amanece

Si además de conocer la nueva canción ‘Amanecer con alguien’ de Chiquis Rivera, te gustaría conocer más acerca de la canción con la que inició su carrera, a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Significado de Paloma Blanca de Chiquis Rivera

El significado de Paloma Blanca de Chiquis Rivera es una canción dedicada a Jenni Rivera. En la letra, la hija de la Diva de la Banda busca expresar su amor a su madre, además de decirle que ha dejado el pasado atrás y siempre vivirá bajo sus alas.

Algunas frases de la canción hacen clara referencia a los conflictos que existían entre madre e hija previo a la trágica muerte de Jenni en diciembre de 2012. Fue una contestación a la canción que Jenni le dedicó a su hija en su último concierto.

¿Qué canción le dedicó Jenny Rivera a su hija Chiquis?

Paloma negra de Jenni Rivera

Jenni Rivera le dedicó la canción ‘Paloma negra’ a su hija, quien habría tenido una relación con su padrastro Esteban Loaiza, la denominada La Diva de la Banda cantó esta canción en uno de sus últimos conciertos.

Durante el concierto, Jenni Rivera pidió a su fanaticada que le ayude a cantar este tema: “Siempre la he cantado con mucho sentimiento, pero, de unos meses para acá me llega profundamente al corazón. Les pido que me ayuden a cantársela a mi hija”.

Canciones de Chiquis Rivera

Canciones de Chiquis Rivera

Las canciones de Chiquis Rivera incluidas en sus discos de Discos de estudio son:

Entre Botellas 2018

La Necia 2016

Ahora 2015

Además de Paloma Blanca de Chiquis Rivera con la que abrio paso a su carrera, los últimos sencillos que la han posicionado como cantante son: Baila, Quiero aamanecer con alguien, Cualquiera, El honor, Mi problema, Completamente y Sexo débil.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!