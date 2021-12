Britney Spears hizo historia con su sencillo "Oops! I did it again", sencillo que dio nombre a su segundo álbum de estudio y cuyo vídeo oficial permanece como uno de los más íconos de la música pop.

La canción del género dance pop fue escrita y producida musicalmente por Max Martin y Rami Yacoub, mientras que el vídeo musical fue dirigido por Nigel Dick, quien también fue director de los tres primeros vídeos como solista de Britney.

Durante el 2020, la pandemia de coronavirus vio a Britney Spears celebrar 20 años de "Oops! I did it again" así como millones de fans e incluso la NASA. Esto porque el vídeo oficial del tema estuvo ambientado en "Marte" con la cantante en su famoso catsuit rojo de látex.

Letra de Oops! I did it again de Britney Spears traducida

Anteriormente, en La Verdad Noticias te compartimos la letra de Baby one more time de Britney Spears, y ahora te traemos la letra completa y traducida de su segundo sencillo, "Oops! I did it again", lanzado en 2020.

"Sí, sí

Sí, sí, sí, sí, sí, sí

Sí, sí, sí, sí, sí, sí

Creo que lo hice de nuevo

Te hice creer que somos más que amigos

Oh, bebé, puede parecer un flechazo

Pero no significa que vaya en serio

Porque perder todos mis sentidos

Eso es tan típico de mí

Oh, bebé, bebé

Ops, lo hice de nuevo

Jugué con tu corazón

Y me perdí en este juego

Oh bebé, bebé

Ops, crees que soy el amor

Que soy enviado desde arriba

No soy tan inocente

Ves mi problema es este: estoy soñando lejos

Deseando que los héroes, realmente existen

Lloro, viendo los días

¿No ves que soy una tonta de tantas maneras?

Pero perder todos mis sentidos

Eso es tan típico de mí

bebé, oh

Ops, lo hice de nuevo

Jugué con tu corazón

Y me perdí en este juego

Oh bebé, bebé

Ops, crees que soy el amor

Que soy enviado desde arriba

No soy tan inocente

Sí, sí, sí, sí, sí, sí

Sí, sí, sí, sí, sí, sí

Todos a bordo

Britney, antes de que te vayas

Hay algo que quiero que tengas

Oh, es hermoso, pero espera un minuto, no es esto

Sí, lo es

Pero pensé que la anciana lo dejó caer en el océano al final

Bueno, nena, fui a buscarlo para ti

Oh, no deberías haberlo hecho

Ops, lo hice de nuevo a tu corazón

Me perdí en este juego, oh nena

Oops, crees que soy enviado desde arriba

No soy tan inocente

Ops, lo hice de nuevo

Jugué con tu corazón

Y me perdí en este juego

Oh bebé, bebé

Ops, crees que soy el amor

Que soy enviado desde arriba

No soy tan inocente

Ops, lo hice de nuevo

Jugué con tu corazón

Y me perdí en este juego

Oh bebé, bebé

Ops, crees que soy el amor

Que soy enviado desde arriba

No soy tan inocente"

¿Qué edad tenía Britney en Oops! I did it again?

Britney en Oops! I did it again

El lanzamiento de una de las canciones más famosas del pop, "Oops! I did it again", fue lanzada cuando la llamada Príncesa del Pop tenía apenas 19 años de edad pero ya era una de las estrellas internacionales más grandes del pop.

El 2020, Britney Spears celebró 20 años de su segundo álbum “Oops, I did it again”, ahora a la edad de 39 años con un vídeo especial para su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con 37.4 millones de seguidores.

¿Cuánto vendió Oops! I did it again?

Oops! I did it again se lanzó en 2000

El tema de Britney Spears fue el quinto sencillo más vendido de la primera década del 2000 con alrededor de 7 millones de copias vendidas hasta el 2009 por lo que no es de extrañar que hasta la NASA celebró los 20 años de “Oops!… I Did it Again”.

