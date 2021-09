Letra de Ojalá de Christian Nodal

Christian Nodal se ha convertido en uno de los artistas más populares de México, especialmente por el impacto que ha causado tras el anuncio de su relación con Belinda y su próximo compromiso, por lo que muchos creen que el estilo de sus canciones como en Ojalá de Christian Nodal podría cambiar.

Si por algo es conocido el cantante es por que su temas ya son himnos al desamor, razón por la cual muchos esperaban que su romance con Belinda fracasara para que tuviera más inspiración, pues todas sus canciones tienen un significado, especialmente Ojalá.

Te informamos en La Verdad Noticias que el significado de las canciones de Nodal volvió a ser tendencia después de que lanzó el tema Se terminó lo nuestro, y muchos creen que se trata de una indirecta sobre su relación con Belinda y esta podría ser la confirmación de tanto se espera.

Significado de Ojalá de Christian Nodal

¿Has escuchado este tema de Nodal?

Ojalá ha sido uno de los temas más populares del cantante Christian Nodal, pues su significado habla de la traición y el perdón, ya que en su historia se refiere a una pareja que lo traicionó, sin embargo él ha pasado página y perdona a su compañera, pero no tiene intenciones de volver con ella, aunque puedes darle otro significado al leer la letra, la cual te dejamos a continuación.

Ojala y no te arrepientas

Y tus palabras sostengas, cuando todo ese orgullo al fin te quite la venda

Ojala y que por las noches, tus mentiras y traiciones

No te pesen y me llames, pues no quiero tus perdones

Yo te entregue todo mi amor completamente

Y francamente se que estoy mejor sin ti

Sinceramente que te acompañe la suerte

Y que olvides esas noches junto a mi

Ojala que algún día llegues a amar

Y que aprendas a valorar cada detalle que te daba

Ojala que nada te haga regresar, pues a mi lado

Hay alguien mas que ha eliminado lo que siento

Y te ha arrancado de mi alma y pensamientos

Que no resientas mi rechazo, ojala!

Yo te entregue todo mi amor completamente

Y francamente se que estoy mejor sin ti

Sinceramente que te acompañe la suerte

Y que olvides esas noches junto a mi

Ojala que algún día llegues a amar

Y que aprendas a valorar, cada detalle que te daba

Ojala que nada te haga regresar pues a mi lado hay alguien mas

Que ha eliminado lo que siento y te ha arrancado de mi alma y pensamientos

Que no resientas, mi rechazo, ojala!

¿Qué canciones ha escrito Christian Nodal?

Con 22 años ya es un ícono de los temas de desamor

Desde su debut en 2017, Christian Nodal ha escrito un total de 43 canciones, y aunque todas han sido exitosas, tiene algunos temas que destacan más que los demás, incluyendo por supuesto ‘Adiós Amor’, una versión de los Dareyes de la Sierra.

Algunos de los títulos más exitosos en el repertorio de música de Christian Nodal, son Te fallé, Nada nuevo, Te voy a olvidar, Me dejé llevar y Si te falta alguien, los cuales son de su entera composición y han causado que se vuelva tan exitoso en el país.

¿Cuál es la canción más exitosa de Cristian Nodal?

Este tema es el mejor de Nodal hasta el momento

De acuerdo con la última revisión y basado en las reproducciones de Youtube, la canción más exitosa de Christian Nodal es ‘No te contaron mal’, la cual tiene más de 613 millones de reproducciones y fue compuesta por él en compañía de Edgar Barrera y René Humberto Ibarra.

Mientras tanto, el significado de Ojalá de Christian Nodal sigue siendo uno de los más profundos en la trayectoria del cantante, ya que muchos se han identificado con el tema, especialmente en Cancún, donde llegará con su Tour 2021 el próximo mes de octubre.

