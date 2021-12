"No sé tú" fue otra de las baldas románticas más importantes de Armando Manzanero. Su letra y música fue internacionalizada por Luis Miguel, pero también tuvo otros intérpretes, como la estadounidense Vicki Carr. Por ello, aquí te compartimos la letra de No sé tú de Luis Miguel.

El disco recibió comentarios positivos por los críticos de música, que elogiaron la voz de Luis Miguel y la producción del disco. El cantante ganó varios reconocimientos, incluyendo una nominación al Grammy por mejor álbum pop latino.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, las canciones de "Romance 1" fueron un éxito comercial, ya que vendió más de 13 millones de copias en todo el mundo; su éxito animó a Luis Miguel lanzar tres discos más de boleros: Segundo romance (1994), Romances (1997) y Mis romances (2001).

Significado de No sé tú de Luis Miguel

"No sé tú" fue otra de las baldas románticas más importantes de Manzanero

"Romance" es el octavo álbum de estudio del cantante mexicano Luis Miguel quien interpreto canciones que son boleros, lanzado el 19 de noviembre de 1991 por el sello WEA Latina.El cantante y compositor mexicano Armando Manzanero fue contratado por WEA Latina para coproducir el disco con Luis Miguel.

En el álbum, Luis Miguel versiona doce boleros, originalmente publicados entre 1944 y 1986. Los dos primeros sencillos, “Inolvidable” y “No sé tú”, alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos y se mantuvieron seis meses en la cima de las listas mexicanas.

No sé tú

Pero yo no dejo de pensar

Ni un minuto me logro despojar

De tus besos, tus abrazos

De lo bien que la pasamos la otra vez

No sé tú

Pero yo quisiera repetir

El cansancio que me hiciste sentir

Con la noche que me diste

Y el momento que con besos construiste

No sé tú

Pero yo te he comenzado a extrañar

En mi almohada no te dejo de pensar

Con las gentes, mis amigos y las calles sin testigos

No sé tú

Pero yo te busco en cada amanecer

Mis deseos no los puedo contener

En las noches cuando duermo

Sin insomnio, yo me enfermo

Me haces falta, mucha falta

No sé tú

No sé tú

Pero yo te busco en cada amanecer

Mis deseos, no los puedo contener

En las noches cuando duermo

Sin insomnio, yo me enfermo

Me haces falta, mucha falta

No sé tú

¿En qué álbum aparece No sé tú de Luis Miguel?

Álbum Romance de Luis Miguel fue un rotundo éxito

En 1991, el álbum ‘Romance’ fue compuesto por el cantautor Armando Manzanero y fue uno de los más emblemáticos de Luis Miguel, el cual contiene dos boleros escritos por el compositor: No sé tú y Te extraño.

El éxito del álbum fue tal que vendió siete millones de discos. En ese momento Luis Miguel quería dar un giro en su carrera y la compañía discográfica quería un éxito y, por tal razón, se arriesgó a grabar un disco de boleros.

Fue con este disco que los boleros tradicionales tomaron un nuevo aire en la voz de Luis Miguel y el éxito fue rotundo, pues este álbum llevó al Sol de México a ser el primer latinoamericano en recibir un disco de oro en Estados Unidos por una composición en español. La producción (Romance) tiene doce temas y recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino.

¿Quién es el autor del bolero No sé tú?

Armando Manzanero escribió alrededor de 400 canciones

El romanticismo del cantautor mexicano Armando Manzanero, quien falleció a los 85 años víctima de COVID-19, se convirtieron en clásicos que otros grandes cantantes le dieron voz, desde Luis Miguel, Juan Gabriel o Raphael en español, hasta Elvis Presley o Tony Bennett en inglés.

Más de 400 canciones escribió el maestro Manzanero, cuyas letras han sido cantadas por generaciones a lo largo de siete décadas de trayectoria musical como No sé tú de Luis Miguel que estuvo nominado en los Grammy Latinos.

Ahora conoces la letra de No sé tú de Luis Miguel y el impacto comercial que tuvo en su momento y que logró mantener a “El Sol de México” en los primeros lugares.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.