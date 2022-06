Letra de "No me restes" de Grupo Firme

¿Has escuchado la canción “No me restes”? Éste es un sencillo a manera de colaboración entre “El Yaki” y “Grupo Firme” estrenado el 17 de diciembre del año 2020 por el canal de YouTube del sello discográfico Lap Records.

Si has vivido una relación “tóxica” seguro te podrás sentir identificado al escucharla pues esta canción cuenta la historia de una relación amorosa que llegó a su fin debido a que solo una de las partes invertía en tiempo, amor y sorpresas mientras que la otra persona no se iba a pesar de ya no sentir lo mismo, jugando así con las emociones del involucrado.

A dos años de su lanzamiento ya cuenta con 13,629,558 vistas, 82,396 manitas arriba pero no es la única canción estos artistas sino que también han cantado juntos en canciones como: “Dile a tu orgullo”, “Porque te quiero”, “Polvo y nada”, “Al mil por uno” y todo el concierto “Desde la Playa” que tuvieron Grupo Firme, El Flaco, El Yaki y Grupo Codiciado.

Letra de No me restes de Grupo Firme y acordes

A continuación te dejaremos la letra de la canción “No me restes” de Grupo Firme para que puedas leerla o cantarla:

Lamento el tiempo que perdí contigo

De tanto amor que te tenía invertido

No se cumplieron todas las promesas

Y me llevé algunas malas sorpresas

Si no tenías ganas de quedarte

Podrías haber buscado en otra parte

No me gustó tu falta de criterio

Porque sabías que yo iba en serio

Contigo aprendí que yo merezco mucho más

Que no debería perder por ti mi libertad

Tú eres la historia que no pienso repetir

Te di mucho más de lo que tú me diste a mí

Y espero perdones mi sinceridad

Ya te tengo en mi lista de decepciones

¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones?

Si no me sumas, no me restes

Te perdoné bastantes veces

Mis nuevos planes son sin ti

Contigo aprendí que yo merezco mucho más

Que no debería perder por ti mi libertad

Tú eres la historia que no pienso repetir

Te di mucho más de lo que tú me diste a mí

Y espero perdones mi sinceridad

Ya te tengo en mi lista de decepciones

¿Cómo seguir si me han dolido tus traiciones?

Si no me sumas, no me restes

Te perdoné bastantes veces

Mis nuevos planes son sin ti

¿Dónde ha estado Grupo firme?

Grupo Firme surgió de Tijuana y poco a poco se fue haciendo más conocido hasta que cruzó la frontera y empezó a dar conciertos en los Estados Unidos. Una de sus presentaciones más importantes fueron las del Foro Sol de la Ciudad de México y cuando fueron invitados al festival anual de Coachella, un festival muy importante del país fronterizo. Ahora tienen planes de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl.

¿Cuánto cuesta contratar a Grupo Firme?

Grupo Firme se encuentra en la cúspide de su carrera, es por ello que hoy en día se pueden dar el lujo de cobrar lo que cobran. Si eres muy fan de ellos probablemente has pensado en la posibilidad de contratarlos para un evento privado, si es así, La Verdad Noticias te anticipa que el precio en el que rondan sus conciertos lo encuentras en 2.5 millones de pesos.

Por otro lado, un boleto individual para uno de sus conciertos lo podrás encontrar con precios entre los 400 y los 2500 pesos. ¿Alguna vez los has visto en concierto?

