Letra de No de Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia; 2 de febrero de 1977; conocida simplemente como Shakira, es una cantautora, bailarina, actriz, embajadora de buena voluntad de UNICEF y empresaria. Ha tenido muchas canciones exitosas por ello te compartimos la letra de No de Shakira.

Su alto nivel de ventas, versatilidad vocal y su éxito global la ha llevado a ser calificada por importantes revistas y medios con el apodo de “Reina del pop latino”.

La cantante Shakira es considerada un icono mundial de la música latina, desde su debut en los años 90 hasta la actualidad ha tenido una gran repercusión en la escena musical, siendo citada en numerosas ocasiones por inspirar e influir a toda una generación de cantantes.

Acordes de No de Shakira

Shakira cuenta con una carrera artística de más de 30 años

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Shakira cuenta con una carrera artística de más de 30 años,15 ha vendido más de 80 millones de álbumes y sencillos, 28.5 de ellos solo en Estados Unidos,16 lo que la convierte en la artista latina con más ventas en ese país y en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

INTRO [ Cm G# A# Fm ] X2

Cm A#

No, no intentes disculparte

D# Fm

No juegues a insistir

G# D# A#

Las excusas ya existían antes de ti

Cm A#

No, no me mires como antes

D# Fm

No hables en plural

G# D# A#

La retórica es tu arma más letal



G# A# D# Cm

Voy a pedirte que no vuelvas más

G# A# Gm

Siento que me duelas todavía aquí

Adentro

G# A# D# Cm

Y que a tu edad sepas bien lo que es

G# A# Cm

Romperle el corazón a alguien así



A# Fm G#

No se puede vivir con tanto veneno,

A#

La esperanza que me dio tu amor

Fm

No me la dio más nadie,

G#

Te juro, no miento

A# Fm G#

No se puede vivir con tanto veneno

A#

No se puede dedicar el alma

Fm

A acumular intentos

G#

Pesa más la rabia que el cemento

INTRO [ Cm G# A# Fm ] X2

Cm A#

Espero que no esperes que te espere

D# Fm

Después de mis 26

G# D# A#

La paciencia se me ha ido hasta los pies

Cm A#

Y voy deshojando margaritas

D# Fm

Y mirando sin mirar

G# D# A#

Para ver si así, te irritas y te vas



G# A# D# Cm

Voy a pedirte que no vuelvas más

G# A# Gm

Siento que me duelas todavía aquí

Adentro

G# A# D# Cm

Y que a tu edad sepas bien lo que es

G# A# Cm

Romperle el corazón a alguien así

A# Fm G#

No se puede vivir con tanto veneno,

A#

La esperanza que me dio tu amor

Fm

No me la dio más nadie,

G#

Te juro, no miento

A# Fm G#

No se puede vivir con tanto veneno

A#

No se puede dedicar el alma

Fm

A acumular intentos

G#

Pesa más la rabia que el cemento



INTRO [ Cm G# A# Fm ] X2

[ A# G# ] X4

A# G# A# G#

No se puede vivir con tanto veneno

A# G# A# G#

huuuuuu huuu huuu huuuuuu huuu huuu

A# G# A# G#

No se puede vivir con tanto veneno

A# G# A# G#

huuuuuu huuu huuu huuuuuu huuu huuu

A# G# A# G#

No, no



[ A# G# ] X2 A#

¿Quién escribió la canción No de Shakira?

Gustavo Adrián Cerati fue un músico, cantautor y productor discográfico argentino

Luego de dos intentos fallidos en 1991 y 1993, Shakira debutó en colaboración con Luis Fernando Ochoa en el mercado discográfico hispanoamericano en 1995 con el álbum Pies descalzos, vendiendo más de 4 millones de álbumes, es considerado uno de los álbumes más importantes del pop latino.

Años después, en 1998, continuó trabajando con Ochoa en su álbum ¿Dónde están los ladrones?, que redefinió el rock latino a finales de los 90's y la convirtió en la artista más popular de Latinoamérica, vendiendo más de 6 millones de copias.

Con Gustavo Cerati, la artista Shakira realizaron el álbum: Fijación oral vol. 1 con un lanzamiento en 2005 y de géneros: Urbano latino, Pop.

Letra de No de Shakira

No, no intentes disculparte

No juegues a insistir

Las excusas ya existían antes de ti

No, no me mires como antes

No hables en plural

La retórica es tu arma más letal

Voy a pedirte que no vuelvas más

Siento que me dueles todavía aquí

Adentro

Y que a tu edad sepas bien lo que es

Romperle el corazón a alguien así

No se puede vivir con tanto veneno

La esperanza que me ha dado amor

No me la dio más nadie

Te juro, no miento

No se puede vivir con tanto veneno

No se puede dedicar al alma

A acumular intentos

Pesa más la rabia que el cemento

Espero que no esperes que te espere

Después de mis 26

La paciencia se me ha ido hasta los pies

Y voy deshojando margaritas

Y mirando sin mirar

Para ver si así te irritas y te vas

Voy a pedirte que no vuelvas más

Siento que me dueles todavía aquí

Adentro

Y que a tu edad sepas bien lo que es

Romperle el corazón a alguien así

No se puede vivir con tanto veneno

La esperanza que me dio tu amor

No me la dio más nadie

Te juro, no miento

No se puede morir con tanto veneno

No se puede dedicar al alma

A acumular un intentos

Pesa más la rabia que el cemento

No se puede vivir con tanto veneno

No se puede vivir con tanto veneno

No no

No

¿Qué disco le produjo Cerati a Shakira?

Gustavo Cerati a Shakira le produjo “Fijación oral vol. 1” es un álbum de pop latino

Gustavo Cerati a Shakira le produjo “Fijación oral vol. 1” es un álbum de pop latino con canciones que combinan distintos géneros como el pop rock y el soft rock. Shakira afirmó que el título del álbum es “un término de origen psicoanalítico”.

En su producción también participaron Lester Méndez, Luis Fernando Ochoa y José ‘Gocho’ Torres. Luego de su publicación, Fijación oral vol. 1 recibió en general reseñas favorables por parte de los críticos de música, quienes cumplimentaron la evolución de Shakira desde su trabajo anterior.

El álbum debutó en el número cuatro de la lista Billboard 200 de Estados Unidos con 157 mil copias en su primera semana. Estableció un récord como el debut más alto para un álbum en español en ese país, que aún no ha logrado ser superado. También consiguió el número uno en las listas Top Latin Albums y Latin Pop Albums.

Internacionalmente, alcanzó la primera posición en Alemania, Argentina, España y México. Fijación oral vol. 1 ganó el galardón al mejor álbum rock latino/alternativo en los premios Grammy de 2006 y álbum del año y mejor álbum de pop vocal femenino en los premios Grammy Latinos del mismo año.

Se convirtió en el álbum de pop latino más vendido de la década en Estados Unidos y el segundo álbum latino más vendido en general. Hasta 2017, se han vendido cuatro millones de copias de Fijación oral, vol. 1 en el mundo y es el octavo álbum latino más vendido en los Estados Unidos.

Ahora conoces la letra de No de Shakira, uno de sus tantos éxitos musicales de la cantante colombiana, que sigue cosechando admiradores.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.